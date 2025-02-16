影片直擊！烏克蘭女成「人肉炸彈」 疑遭俄利用釀傷亡

尼古拉耶夫警方、法醫專家在爆炸現場進行鑑識工作。（圖擷取自烏克蘭國家警察局專頁）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭南部黑海港口城市尼古拉耶夫 （Mykolaiv） 14日發生一起駭人爆炸事故，導致一名女性與一名官兵身亡，另有6人受傷。據信這名女性遭俄羅斯間諜誘騙，在不知情的情況下攜帶裝有爆裂物的提袋，釀成慘劇。

根據英國《每日郵報》報導，監視器畫面捕捉到這令人震驚的一幕。據稱，這名女性遭俄羅斯情報人員欺騙，在不知情的狀況下，將爆裂物放置於提袋中。

這名身分不明的女性據報在爆炸中「被炸成碎片」，她將年幼的孩子留在旅館，執法部門認為，她在社群媒體上看到一則廣告，因而落入圈套。俄羅斯媒體聲稱，這名女性對烏克蘭軍方招募人員心懷怨恨，但烏克蘭專家認為並非如此。

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BREAKING: Horrifying footage emerges of yesterday’s explosion in Mykolaiv



A woman exited a store, approached a group of soldiers in the city center — when suddenly, an explosion occurred. She was torn apart, one soldier was killed, and six others were wounded, some in critical… pic.twitter.com/6Fz7PfxFqe — NEXTA （@nexta_tv） February 15, 2025

據報導，這起爆炸的目標可能是尼古拉耶夫募兵辦公室人員。Telegram上的頻道警告烏克蘭民眾，不要回應提供金錢以運送包裹的廣告。

一名消息人士指出：「她很可能不知道自己提袋裡裝了什麼，但裡面有一個爆裂裝置。」另一消息來源則表示：「這名女性被炸得粉碎，只能透過DNA鑑定其身分，因為俄羅斯人特意安排，讓這名可能相當無辜的女性被炸得粉碎。」

該頻道警告：「輕鬆賺錢只會出現在『捕鼠器』裡，在這種情況下，這個『捕鼠器』將是你生命中的最後一個。」並表示：「如果你落入這個騙局，那麼你很可能是一個十足的白癡，你要麼會死，要麼會很快被監禁，而且是很長一段時間。」

據信，這是近期發生的第三起以提供報酬為誘餌的爆炸事件。警方已針對這起爆炸事件和人員傷亡展開刑事調查。

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