影片直擊！烏克蘭女成「人肉炸彈」 疑遭俄利用釀傷亡

尼古拉耶夫警方、法醫專家在爆炸現場進行鑑識工作。(圖擷取自烏克蘭國家警察局專頁)〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭南部黑海港口城市尼古拉耶夫 (Mykolaiv) 14日發生一起駭人爆炸事故,導致一名女性與一名官兵身亡,另有6人受傷。據信這名女性遭俄羅斯間諜誘騙,在不知情的情況下攜帶裝有爆裂物的提袋,釀成慘劇。

根據英國《每日郵報》報導,監視器畫面捕捉到這令人震驚的一幕。據稱,這名女性遭俄羅斯情報人員欺騙,在不知情的狀況下,將爆裂物放置於提袋中。

這名身分不明的女性據報在爆炸中「被炸成碎片」,她將年幼的孩子留在旅館,執法部門認為,她在社群媒體上看到一則廣告,因而落入圈套。俄羅斯媒體聲稱,這名女性對烏克蘭軍方招募人員心懷怨恨,但烏克蘭專家認為並非如此。

BREAKING: Horrifying footage emerges of yesterday’s explosion in Mykolaiv



A woman exited a store, approached a group of soldiers in the city center — when suddenly, an explosion occurred. She was torn apart, one soldier was killed, and six others were wounded, some in critical… pic.twitter.com/6Fz7PfxFqe