對中戰備方針有變數？ 美防長赫格塞斯下令暫停空軍改革計畫

美國新的對中戰備策略可能有變數，新任國防部長的赫格塞斯（Pete Hegseth）稍早要求，美國空軍暫停所有改革計劃，直到新的空軍部長和副部長到位為止。（美聯社資料照）〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國空軍近年提出諸多改革、建軍計畫，持續調整組織架構與作戰部署模式，應對中國的新興威脅；然而，美國新任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在稍早要求空軍暫停所有改革計劃，直到新的空軍部長和副部長到位，並重新審查改革政策為止。

軍聞網站《Defense One》引述美國國防部發言人說法報導，國防部長於本月6日指示，美國空軍暫停與「重新優化大國競爭計劃」有關的所有規劃行動，直到參議院確認的空軍部長和副部長正式就職，並重新審查這些舉措。對於新領導階層重新評估所有正在進行的改革，空軍表示歡迎，並確保遵守國防部的指示。

目前尚不知這項暫停命令會持續多久，重新審查後的改革政策對美國空軍的抗中政策會有多大影響。川普政府目前任命前國家偵察局官員特洛伊．梅克（Troy Meink）為空軍部長、馬特．洛邁爾（Matt Lohmeier）為空軍副部長，不過此人事案尚待國會舉行聽證會確認。

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美國空軍高層一年前提出一系列改革方案，為對應中國軍事威脅做準備，其中包括改變空軍部署部隊方式、組織架構整合與調整、混合型聯隊概念等。這篇報導也補充美軍官員說法稱，儘管這項規劃暫時停止，但調整背後的邏輯仍然存在，不會逆轉已經執行的決策。

美國軍隊後續的改革政策，可能面臨到的阻礙與台灣相似。《Defense One》日前曾報導分析，赫格塞斯所描述的大規模改革，其最大的障礙可能是國會；因此，如何說服立法者以不同的方式處理預算和監督工作，對新的國防高層而言是最大挑戰。

赫格塞斯上任後的核心目標與優先事項仍是嚇阻中國，繼續支持美國在印太地區的盟友，但不會製造不必要的衝突。他認為，有必要根除國防部過去浪費、詐欺、濫權的官僚制度和機構，以利因應緊急事態或行動，其中可能包含減少四星上將和軍官的人數。

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