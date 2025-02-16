圖解軍武》加國海軍首席衛士 被共艦尾隨的哈利法克斯級巡防艦解析

加拿大皇家海軍「哈利法克斯級」巡防艦圖解。（取自渥太華號臉書、記者涂鉅旻製圖）

相關新聞請見

獨家》霸道！加拿大軍艦通過台海 中國軍艦竟要求駛離

加軍艦通過台海 國軍偵獲24共機配合共艦進行「聯合戰備警巡」

請繼續往下閱讀...

〔記者涂鉅旻／台北報導〕加拿大哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」今（16）日通過台灣海峽，被中共解放軍艦艇尾隨在後。事實上，哈利法克斯級巡防艦為加國皇家海軍主力水面作戰艦，雖然已服役30年左右，12艘完成性能提升的同級艦，仍是守護加國近海、遠洋的重要兵力。《自由時報》軍武頻道透過「圖解軍武」方式，帶您一窺加國海上首席衛士的實力。

以12座加拿大城市為名

哈利法克斯級巡防艦都是以加拿大的大城市為名，因此又被暱稱為「城市級」巡防艦。圖為哈利法克斯號。（取自哈利法克斯號臉書）如果有去過加拿大旅遊、生活的讀者，勢必對「哈利法克斯」這個名字不陌生。事實上，哈利法克斯就是位於加拿大東南部的大城市，另外11艘同級艦，也是以溫哥華、魁北克、多倫多、蒙特婁等大城市為名，今日通過台海的「渥太華號」就是取名自加國首都，與世界主流軍艦命名原則相符。因此，該級艦又被暱稱為「城市級」巡防艦。

低矮且納入匿蹤概念的前衛設計

哈利法克斯級巡防艦的艦體較低矮，且已納入匿蹤設計的概念。（取自哈利法克斯號臉書）哈利法克斯級巡防艦在1970年代末期開始設計，12艘軍艦於1992年至1996年之間陸續服役，雖然已經服役28年至33年，但其與充滿高聳桅杆的80、90年代艦艇有所不同，不但艦橋比較低矮，部分艦體也可見已成為主流的低雷達截面積傾斜設計。另外，該級艦的煙囪、排煙道、艦體與螺旋槳都經過特別設計，可減少熱能與紅外線散出，以及噪音與抖動等情形，不僅可減低被他國偵獲機會，也可略為提升官兵搭乘的舒適度。

不俗的動力表現與航程

官兵正檢視渥太華號的推進系統。（取自渥太華號臉書）哈利法克斯級巡防艦排水量約5000噸以內，在水面作戰艦之中只能算是中型艦艇，卻有著不俗的續航力，其可以15節（約時速28公里）航行9500浬（約1萬7594公里），除了可在加拿大狹長的海岸線、廣闊的近海執勤外，也可在補給艦的協助下，遂行跨洋航行任務。這級軍艦混合運用2具奇異公司的LM-2500燃氣渦輪引擎、1具SEMT-Pielstick 20 PA6 V280柴油機作為動力來源，若以燃氣渦輪引擎為主要動力，可將航速拉高至30節（約時速56公里），整體性能不俗。

升級後更均衡的現代化武裝

哈利法克斯級巡防艦發射RIM-162進化型「海麻雀」防空飛彈情形。（取自加拿大國防部網站）哈利法克斯級巡防艦問世之初，主要負責反潛任務，隨著其他水面艦陸續退役，以及該級艦服役時間越來越久，因此，加國政府於2007年宣布為12艘同級艦進行性能提升計畫，規劃自2010年實施至2018年，讓這批加國皇家海軍主力可服役至2030年。

哈利法克斯級巡防艦的整體戰力尚稱均衡，在完成性能提升後，其攜帶16枚射程可達50公里的RIM-162進化型「海麻雀」防空飛彈、8枚射程超過130公里的「魚叉」反艦飛彈，遂行防空、反艦任務，還有24枚Mk46反潛魚雷，可在主動聲納、拖曳式被動聲納的偵測下打擊敵軍潛艦。

哈利法克斯級巡防艦渥太華號的57公厘艦砲砲塔，這款艦砲的規格相對罕見。（取自渥太華號臉書）值得一提的是，哈利法克斯級艦的武器配置，有幾個獨特之處，首先，其搭載的艦砲為波佛斯57公厘砲，並非中型艦主流的76公厘艦砲，或者大型軍艦的127公厘艦砲；其次，該級艦的進化版「海麻雀」防空飛彈，雖然裝載於垂直發射系統之內，但並非埋藏在艦艏、艦艉甲板之中，而是「搭建」在艦體左、右兩側，一側有8枚飛彈。

在性能提升之後，哈利法克斯級巡防艦的偵蒐系統與次系統也相當夠用，對空搜索雷達採用泰雷茲的SMART-S Mk2旋轉3D陣列雷達，可掌握250公里外的空中目標，或者40至80公里處的平面目標；另外裝設德國萊茵金屬公司研製的MASS（多彈藥軟殺傷系統），可在敵軍飛彈來襲時發射誘餌，保障艦艇與人員安全。

加國海軍下一代希望：「河流級」神盾驅逐艦

加拿大將籌獲15艘「河流級」神盾驅逐艦。（取自加拿大政府官網）雖然哈利法克斯級巡防艦透過升級強化性能、延長壽命，但加拿大政府除了固守北美安全之外，也有意在國際軍事行動之中扮演更積極角色，加上無人機、飛彈技術日新月異，需要更先進的軍艦來守護海疆。因此，加拿大去年6月拍板，將在2050年以前，建造15艘搭載先進神盾戰鬥系統的「河流級」驅逐艦，排水量將達7800噸以上，比起哈利法克斯級艦大得多。全案至多將斥資600億加幣（約新台幣1兆3829億元），是加拿大自第二次世界大戰以來，最具規模的造艦計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法