化解基輔疑慮 魯比歐保證烏克蘭在談判桌上會有一席之地

G7各國外交部長在「慕尼黑安全會議」場邊舉行會談。（歐新社）〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普表示將與俄羅斯談判如何結束烏俄戰爭後，外界憂心，烏克蘭可能被迫接受和平協議。不過，美國國務卿魯比歐和烏俄特使凱洛格向烏克蘭保證，基輔在談判桌上會有一席之地，可直接與莫斯科談判，華府則是調解角色。

《華爾街日報》15日報導指出，在烏克蘭總統澤倫斯基警告，烏方不會同意「自上而下」強加的和平協議後，美方試圖安撫基輔當局，稱基輔將與莫斯科坐在談判桌上。

據了解，七大工業國組織（G7）成員國在「慕尼黑安全會議」期間，舉行外交部長會議，參與的外交官透露，美國國務卿魯比歐告訴烏國外長，華府無意阻止基輔參與談判，而且這樣做很愚蠢。

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川普政府的烏俄問題特使凱洛格，稍後將闡述美方想法的更多細節，但他也表示，烏俄將直接進行談判，美國則負責調解。

不過，凱洛格向歐洲領袖傳達更強硬的訊息，稱歐洲不會在談判桌上擁有一席之地，「我認為這不會發生」。白宮國家安全顧問瓦爾茲和中東特使魏科夫等美國官員，將在近日前往沙烏地阿拉伯，開始與俄國就烏克蘭問題進行會談。

上述說法立即引來歐洲各國反彈。芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）表示：「若無歐洲參與，我們不可能就烏克蘭、烏克蘭的未來或歐洲安全架構進行討論或談判。但這也意味歐洲需要團結起來，需要少說多做。」

史塔布還說，美國向歐洲發出的問卷「將迫使歐洲思考」。一名歐洲外交官透露，美國的問卷共包含6個問題，其中一題詢問歐洲各國「準備部署多少士兵」。

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