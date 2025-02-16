在釋放第6波人質後 哈瑪斯盼本周開始第二波永久停火談判

哈瑪斯官員近日表示，與以色列就加薩停火的第二階段談判，可能預計將於本周開始。圖中三名最新獲釋者手裡拿著綁架者贈送的「紀念品」以及「獲釋證書」，被要求先在台上發表聲明。（彭博社檔案照）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯昨（15）日釋放第6波的3名以色列籍人質，以國則釋放369名巴勒斯坦「囚犯」。哈瑪斯官員近日表示，與以色列談判小組就加薩停火的第二階段談判，可能預計將於本周在卡達的多哈（Doha）開始。

在監禁16個月後，哈瑪斯於昨日高調釋放3名具雙重國籍的以色列人質，這是基於第一階段停火協議於1月19日生效後，第6波人質交換行動。這3名具美國、俄羅斯及阿根廷國籍的以色列人，手裡拿著綁架者贈送的「紀念品」以及「獲釋證書」，被要求先在台上發表聲明，隨後交由國際紅十字會接手，再轉交給以色列軍方；而獲釋的369名巴勒斯坦「囚犯」，則受到被佔領區人民的熱烈歡迎。

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據軍聞網站《防衛郵報》引述法新社消息報導哈瑪斯，第二階段的停火談判預計本周開始，調解人員正在繼續就此事進行討論。

以哈第一階段停火協議在卡達、埃及和美國周旋下，在1月19日生效，並預計為期42天、釋放33名以色列人質，以及被關押在以色列監獄的約1900名囚犯，當中多為巴勒斯坦人。而第二階段的談判預計將釋放剩餘的人質，並討論如何永久結束戰爭；不過，儘管哈瑪斯已多次表示準備開始第二階段談判，原訂於2月3日開始的第二階段談判仍發生延遲。

報導補充，以色列總理納坦雅胡下令談判小組於2月8日前往多哈，討論正在進行的協議細節，但沒有被要求進行第二階段討論。納坦雅胡辦公室在昨日人質獲釋不久後也僅表示，正在與美國合作「盡快」釋放剩餘人質，但沒有提供具體細節。

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