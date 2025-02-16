關鍵畫面！烏克蘭F-16返航「少了這個」 專家研判已完成任務

社群媒體上流傳的照片顯示，這架烏克蘭F-16戰機疑似在執行任務後返航。飛機掛載了外部燃料箱，但一側機翼上的 AIM-120先進中程空對空飛彈已不在掛架上，可能已發射。（取自Telegram）〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站「Defense Blog」報導，一張疑似烏克蘭空軍F-16戰機執行實戰任務後返航的照片，近日在社群媒體引發關注。這是烏克蘭部署西方援助的F-16戰機以來，首度出現該型戰機執行實戰任務的具體證據。

根據Telegram頻道「Soniah」率先公布的照片顯示，這架F-16戰機掛載外部油箱，其中一側機翼原本掛載的AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）已經不見蹤影，研判可能已在任務中發射。

開源情報分析平台OSINTtechnical進一步指出，照片中的F-16戰機，配備最新型的AIM-120C飛彈，這款飛彈具備更遠射程與更強的作戰能力，大幅提升烏克蘭空軍在制空作戰時的打擊距離。

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軍事專家分析，這架F-16戰機極可能執行防空任務，包括攔截俄軍航空器或是建立區域空優，這也象徵著烏克蘭空軍正式將西方提供的F-16多用途戰機納入實戰體系。

值得注意的是，為協助烏克蘭有效運用F-16戰機，西方盟邦除提供戰機外，也投入大量資源進行飛行員培訓與後勤支援。分析認為，具備先進航電系統的F-16戰機加入戰場，將為俄烏衝突帶來新的戰術變數，特別是在制空權的爭奪上，將為俄軍空戰帶來嚴峻挑戰。

Source- https://t.co/ZhmVV1P8A9



First image of a Ukrainian Falcon sporting a more advanced C-series AMRAAM with clipped wings. pic.twitter.com/yMaVwbKiYw — OSINTtechnical （@Osinttechnical） February 11, 2025

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