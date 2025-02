關鍵畫面！烏克蘭F-16返航「少了這個」 專家研判已完成任務

社群媒體上流傳的照片顯示,這架烏克蘭F-16戰機疑似在執行任務後返航。飛機掛載了外部燃料箱,但一側機翼上的 AIM-120先進中程空對空飛彈已不在掛架上,可能已發射。(取自Telegram)〔編譯陳成良/綜合報導〕軍聞網站「Defense Blog」報導,一張疑似烏克蘭空軍F-16戰機執行實戰任務後返航的照片,近日在社群媒體引發關注。這是烏克蘭部署西方援助的F-16戰機以來,首度出現該型戰機執行實戰任務的具體證據。

根據Telegram頻道「Soniah」率先公布的照片顯示,這架F-16戰機掛載外部油箱,其中一側機翼原本掛載的AIM-120先進中程空對空飛彈(AMRAAM)已經不見蹤影,研判可能已在任務中發射。

開源情報分析平台OSINTtechnical進一步指出,照片中的F-16戰機,配備最新型的AIM-120C飛彈,這款飛彈具備更遠射程與更強的作戰能力,大幅提升烏克蘭空軍在制空作戰時的打擊距離。

軍事專家分析,這架F-16戰機極可能執行防空任務,包括攔截俄軍航空器或是建立區域空優,這也象徵著烏克蘭空軍正式將西方提供的F-16多用途戰機納入實戰體系。

值得注意的是,為協助烏克蘭有效運用F-16戰機,西方盟邦除提供戰機外,也投入大量資源進行飛行員培訓與後勤支援。分析認為,具備先進航電系統的F-16戰機加入戰場,將為俄烏衝突帶來新的戰術變數,特別是在制空權的爭奪上,將為俄軍空戰帶來嚴峻挑戰。

