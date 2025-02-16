軍武圖輯》年輕學子們體驗多元設施 首日陸軍官校參訪真活潑！

國防部舉辦的「軍校招生菁英專案」2天1夜活動於昨（15）日正式展開，來自全台的數百位高中職學子於活動首日參訪了陸軍官校，並體驗各式相關活動。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕為讓更多青年學子了解國軍環境，並推廣具潛力的人才招募，由國防部舉辦的「軍校招生菁英專案」2天1夜活動於昨（15）日正式展開，來自全台的數百位高中職學子於活動首日參訪了陸軍官校，並體驗各式相關活動，在感受國軍平時訓練概況的同時，也留下不少青春且特別的記憶！

為招募優質人才加入部隊，國防部於15、16日舉辦一連2天的114年軍校招生「菁英專案」活動，邀請全國約360位高中職學生參訪陸、海、空三軍官校。在首日的參訪活動中，學子們率先至陸軍官校體驗，他們除透過合理冒險訓練場設施，挑戰體能的極限外，也進行快速反應射擊等極具軍事特色的闖關活動，有效扎根全民國防教育。

請繼續往下閱讀...

學員們以棒球代替手榴彈，體驗手榴彈野戰投擲課目。（青年日報提供）

軍媒表示，校方安排了合理冒險訓練場體驗，以及快速反應射擊、基本野戰投擲等特色闖關活動。在合理冒險訓練場部分，學子在教官的指導下，進行攀岩牆、翻山越嶺等關卡，這些關卡具備模擬真實戰場中，可能面臨的緊急狀況與心理挑戰；他們挑戰在體能極限的同時，也培養了瞬間應變能力與克服困難的勇氣。

陸軍官校於活動首日安排合理冒險訓練場體驗，學員們依靠團隊合作也同時挑戰體能極限。（青年日報提供）

學員們在戰傷救護的課程中，相互體驗止血帶的使用方法。（青年日報提供）

此外，現場也安排學子2人一組體驗快速反應射擊訓練，只見他們手持訓練用槍，自起跑線衝鋒至九洞板後方，並因應臨場狀況彈性調整臥、跪、立射等姿勢射擊。期間，透過模擬體驗訓練的方式，不僅讓他們近距離接觸國防事務，也藉此了解官兵平時勤訓的過程。

學員們2人一組體驗快速反應射擊訓練，只見他們手持訓練用槍，自起跑線衝鋒至九洞板後方，並因應臨場狀況彈性調整臥、跪、立射等姿勢射擊。（青年日報提供）

而晚間的「菁英之夜」晚會活動則是學子們最期待的，由三軍官校學生擔綱演出「團康晚會」節目，以三軍官校校服及軍種特色服裝展示、戰鼓社、莒拳社、熱音社及陸軍官校學生儀隊操槍等表演，充分展現官校生熱情與活力的一面。

學子們最期待的晚會活動則是由三軍官校學生擔綱演出，以三軍官校校服及軍種特色服裝展示、戰鼓社、莒拳社、熱音社及陸軍官校學生儀隊操槍等表演，展現活力的一面。（軍聞社提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法