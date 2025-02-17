限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
美俄喬終結烏俄戰爭將於沙國啟動和平談判 烏克蘭未受邀也無意參與
烏總統澤倫斯基表示，不會在諮詢戰略夥伴之前與俄羅斯接觸。（美聯社）
首次上稿 02-16 22:22
更新時間 02-17 09:52
〔編譯林家宇／綜合報導〕美國政治新聞媒體「Politico」報導，川普政府高階官員將在沙烏地阿拉伯與俄羅斯、烏克蘭代表會晤，啟動和平談判。但烏國官員表示，沙國會談的消息令基輔感到驚訝，眼下也無意派代表團前往。
請繼續往下閱讀...
美國家安全顧問瓦爾茲、國務卿魯比歐和中東特使魏科夫將在數日內啟動烏俄和平協商，反而是川普的烏俄問題特使凱洛格非其中一員，也沒有計畫讓其他主要歐洲國家加入。烏克蘭總統澤倫斯基表示未受邀赴沙國談判，也不會在徵詢戰略夥伴意見前與莫斯科接觸。
被問到是否相信川普政府了解烏俄戰爭結果的利害關係時，澤倫斯基坦言，「這是我們必須努力之處……許多不同的聲音圍繞著美國新政府，我無法確定這些意見都與我們一致」。
烏克蘭的和平進程中，涉及美國對烏境內豐富礦物資源的投資利益。據「路透」指出，美國提出取得50％的關鍵礦產持有權；澤倫斯基則表示，美方提出的草案並未涵蓋基輔所需要的安全條款。