未來將確定普廷是否認真想停戰 魯比歐：談判前仍有漫漫長路

魯比歐提到，在與俄羅斯開始任何關於結束烏俄戰爭的和平談判前，還有很長的路要走。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷有意針對結束烏俄戰爭進行談判，未來可能會在沙烏地阿拉伯進行多邊會談。美國國務卿魯比歐（Macro Rubio）16日在媒體訪問中提到，在與俄羅斯開始任何關於結束烏俄戰爭的和平談判前，還有很長的路要走，而美俄官員未來可能在沙烏地阿拉伯舉行的會談時程尚未確定。

魯比歐在16日播出的《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）中提到，普廷在與川普的通話中「表達他對和平的關注」，而川普也對普廷說，他希望看到這場衝突能夠以某種持久且保護烏克蘭主權的方式結束。

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當主持人問到，是否相信普廷已準備好談判和讓步，藉此結束戰爭時，魯比歐認為，未來數日、數週將會確定普廷是否認真看待此事，他強調：「一通電話無法解決如此複雜的戰爭，但我可以告訴你，川普是世界上唯一能開啟停戰進度的領導人。」

魯比歐指出，通往和平的過程並不是舉行一次會議就能完成的，尤其這場血腥且代價高昂的戰爭已持續一段時間，所以要結束這樣的衝突並不容易，特別是其他國家也參與其中，對於停戰也有自己的看法。魯比歐總結未來多邊談判的具體樣貌，他強調：「如果『真正的談判』開始，烏克蘭必須參與其中，歐洲國家也需要參與。」但他也坦言「我們還沒有到達此階段」。

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