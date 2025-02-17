終結烏俄戰爭 川普：很快就會與普廷見面

川普16日接受媒體訪問時提到，他相信很快就會和普廷會面，討論如何結束烏俄戰爭。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前與俄羅斯總統普廷通話，兩人均同意針對結束烏俄戰爭進行談判，未來可能會在沙烏地阿拉伯進行多邊會談。川普16日接受媒體訪問時提到，他相信很快就會和普廷會面，討論如何結束烏俄戰爭。

綜合外媒報導，川普表示：「我們正在前進。我們正努力與俄羅斯和烏克蘭實現和平。」他也強調，他相信普廷和烏克蘭總統澤倫斯基都真心希望停止戰鬥。被問到與普廷在沙烏地阿拉伯會談是否有最新消息，川普則說：「目前沒有確定時間，但可能快了。」川普也提到，澤倫斯基會一同參與會談。

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美國國務卿魯比歐接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時提到川普與普廷通話一事，強調川普對普廷表示，他希望看到這場衝突能夠以某種持久，而且烏克蘭主權受到保護的方式結束。魯比歐表示，未來數日、數週將會確定普廷是否認真看待此事，「一通電話終究無法締造和平」。

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