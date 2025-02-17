加拿大軍艦過台海！不只共機亂 東部戰區睡不著半夜嗆聲

加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」（HMCS Ottawa）昨日由南向北通過台灣海峽。外交部表示，這是加拿大軍艦今年首度穿越台海，也是2022年以來第6度航經台海。（圖：取自FB/HMCSOttawa）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」（HMCS Ottawa）昨（16日）由南向北通過台灣海峽，此為加國軍艦今年首度穿越台海，也是加拿大自2022年11月發布印太戰略以來，第六度派遣軍艦航經台海。共軍方面不只被發現昨天動員24架次戰機、無人機出海，「東部戰區」發言人今凌晨更發聲明，斥責加拿大公開炒作，蓄意滋擾攪局。

「東部戰區」今凌晨在微博發出影片及文字，回應加拿大軍艦過航台灣海峽，東部戰區新聞發言人、海軍大校李熹稱，「加拿大渥太華號護衛艦16日通過航台灣海峽並公開炒作，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對加方艦艇過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。」李熹來斥責，加方有關言論曲解法理、混淆視聽，其行為蓄意滋擾攪局，破壞台海和平穩定。戰區部隊時時刻刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。

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對此有中國網友留言酸「還不睡覺」、「就別解釋了」、「上點強度啊，直接截停拖回來買廢銅爛鐵賣了......」。

我國防部16日說明，自昨上午10時50分起，國軍陸續偵獲中共殲-10、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計24架次出海活動，其中18架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域；國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

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