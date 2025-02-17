英首相首度表態 有意向烏克蘭派遣英軍維和部隊

英國首相施凱爾在《每日電訊報》撰文表態，他已經「準備好並願意」派遣英國軍隊前往烏克蘭。（彭博）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯停戰出現曙光，美國川普政府有意主導談判，美國國務卿魯比歐（Macro Rubio）16日接受媒體訪問時提到，停戰談判展開時，烏克蘭和歐洲國家都也必須參與其中。英國首相施凱爾（Keir Starmer）16日在《每日電訊報》撰文表態，作為和平協議的一部分，他已經「準備好並願意」派遣英國軍隊前往烏克蘭，協助烏克蘭保障安全，這也是施凱爾首度表態願意向烏克蘭派遣英國維和部隊。

施凱爾表示，確保烏克蘭長期保持主權、實現和平對於未來阻止普廷進一步侵略非常重要，為了實現這目標，歐洲與美國必須繼續密切合作。施凱爾認為：「我相信英國可在促成這目標方面發揮獨特影響力，正如我們在過去一週所做的，主動召集並主持烏克蘭防務聯絡小組。」

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施凱爾指出，英國已經準備在提供烏克蘭安全保障方面發揮領導性作用，包括進一步支持烏克蘭的軍事行動，英國已承諾每年提供30億英鎊（約新台幣1233.9億）援助，至少到2030年為止。施凱爾表示，他準備「在必要時派遣英軍地面部隊」，為烏克蘭的安全保障做出貢獻，並強調：「我並非是隨口說說，我深切地感受到可能將英國軍人置於危險中的相關責任，但任何有助於保障烏克蘭安全的作用，都是在協助保障歐陸安全，以及英國的安全。」

施凱爾表示，此次停戰並不能是「普廷再度發起進攻期的暫時停頓」而已，歐洲國家在此時必須強化自身，但施凱爾也提到，美國對於烏克蘭的支持依然十分重要，因為只有美國才能阻止普廷再度發動攻擊，未來幾天他將會與美國總統川普會面。

針對烏克蘭加入北約一事，施凱爾也表達英國政府立場，表示烏克蘭加入北約可能需要時間，但英國應該繼續支持「烏克蘭加入北約」這條不可逆的發展道路。

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