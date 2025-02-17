拜登不給的川普給 1800枚美製MK-84重型炸彈運抵以色列

以色列國防部16日宣布，由上一屆美國政府扣留的1800枚MK-84重型炸彈，目前已運抵以色列。圖為MK-84炸彈。（圖取自美國空軍網站）

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防部16日宣布，由上一屆美國政府扣留的1800枚2000磅MK-84重型炸彈已運抵以色列，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在一份聲明中指出，這批炸彈證明以色列與美國之間的堅定盟友關係。

根據《以色列時報》報導，以色列國防部16日表示，一艘載有MK-84炸彈的船隻停靠在阿什杜德港（Port of Ashdod），數十輛卡車將大批彈藥運往以色列空軍基地。以色列國防部長卡茲表示，川普政府運送的這批彈藥對於以色列國防軍來說是一筆重要資產，也證明了以色列與美國之間的堅定盟友關係。

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卡茲強調：「我感謝川普總統與美國政府對於以色列的堅定支持，我們將繼續一起努力，加強以色列的安全。」

美國拜登政府2024年由於擔心提供給以色列重型炸彈，會造成加薩走廊人口稠密區重大傷亡，加劇當地人道危機，白宮在2024年5月決定扣留先前準備給以色列的1800枚MK-84炸彈，以及1700枚MK-82炸彈，後續拜登政府雖然將500磅的MK-82炸彈解禁、運送給以色列，但單枚重達2000磅的MK-84炸彈仍被扣留。美國現任總統川普1月20日上任後則宣布，解除拜登政府時期對以色列2000磅炸彈的運送限制。

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