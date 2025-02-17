澤倫斯基拒川普要烏50％礦產要求 美官員批：目光短淺

烏國總統澤倫斯基拒絕川普要求50%烏克蘭稀土礦提案，有白宮官員對此批評澤倫斯基「目光短淺」。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普要求烏克蘭交出50％稀土礦所有權，來償還自2022年2月戰爭爆發後的美援費用，烏國總統澤倫斯基拒絕川普這項要求，有白宮官員對此批評澤倫斯基「目光短淺」。

據《美聯社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基指示，部長不要簽署允許美國獲取烏克蘭稀土礦產的提案協議，澤倫斯基表示：「我沒有讓部長們簽署相關協議，因為在我看來，它還沒有準備好保護我們和我們的利益。」

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報導指出，該提議是澤倫斯基14日在慕尼黑安全會議期間與美國副總統副總統范斯（JD Vance）會談的重要組成部分，但並未提供任何具體的安全保障。

烏克蘭現任和前任高級官員匿名表示，該提議的重點是美國如何使用基輔的稀土礦物作為拜登政府已向烏克蘭提供的支持的「補償」，以及作為未來援助的付款；這位前高級官員強調「這是一份殖民協議，澤連斯基不能簽署。」

白宮國家安全委員會發言人休斯（Brian Hughes）沒有明確證實這一提議，但在一份聲明中表示，「澤倫斯基總統對川普政府向烏克蘭提出的絕佳機會表現得目光短淺。」

澤倫斯基表示:「我認為重要的是，副總統要理解我的意思，如果我們想簽署什麼協議，我們必須明白這份協議會起到作用。」他說，這意味著「將帶來金錢和安全。」

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