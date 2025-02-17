英國版MQ-9B「守護者」無人機再度試飛 我國明年喜迎首批同型機

英國皇家空軍正在測試「守護者」無人機，期望今年底可形成戰力。（取自英國皇家空軍官網）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕英國皇家空軍為強化無人機戰力，因此正採購英國版MQ-9B無人機「守護者」（Protector RG Mk 1），綜合外國軍事網站與英國皇家空軍資訊，繼2023年首度試飛後，該型機近期又進行二趟短程飛行，為今年底部署做準備；我國向美國採購的4架MQ-9B無人機，則預計在明年、後年分批交付。

外國軍聞網站The Aviationist本（2）月13日報導，英國皇家空軍所屬「守護者」無人機，繼2023年11月首度於英國飛行後，近期正在林肯郡基地（Lincolnshire base）進行2趟短程飛行，第一趟在2月7日實施，為時20分鐘，第二趟為時30分鐘的飛行則在2月11日進行，皆由基地內的地面控制站操控無人機。

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「守護者」無人機是MQ-9B的英國版，英國皇家空軍預計採購16架「守護者」無人機，取代服役已久的MQ-9「死神」（Reaper）無人機。目前英軍已獲得4架，還有3架正在美國進行測試，這款續航力超過30小時、最大升限4萬英尺（約1萬2192公尺）的新銳無人機，預計在今年底具備初始作戰能力。

英國版MQ-9B無人機「守護者」正在進行測試，未來可搭載6枚MBDA的硫磺飛彈。（取自MBDA官網）值得注意的是，英國皇家空軍規劃，「守護者」無人機除了進行偵察工作，也可實施打擊任務，根據歐洲飛彈集團（MBDA）公開資訊，「守護者」無人機一共可攜帶6枚「硫磺」飛彈，至少可打擊數十公里外目標。

除了英國之外，我國為強化長程、高空偵蒐能力，亦向美國採購4架MQ-9B無人機，全案共斥資169億餘元。根據國防部最新進度，MQ-9B無人機將分二批交付，首批將於明年獲得，第二批則將在2027年到手。

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