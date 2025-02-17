潛艦AIP系統的先驅 瑞典紳寶完成「哥特蘭級」3艘潛艦延壽升級

瑞典國防軍海軍現役的哥特蘭級首艘同名潛艦「哥特蘭號」（HSwMS Gotland）。（瑞典國防軍海軍官網）



〔記者陳治程／綜合報導〕瑞典紳寶集團（Saab）近日宣布，該國皇家海軍旗下的「哥特蘭級」潛艦現已完成「中期性能提升」，同級最後一艘性能提升的潛艦，日前也已順利下水；作為全球首款採用絕氣推進系統（AIP）的柴電潛艦，哥特蘭級潛艦經過性能提升後，除更新光電桅杆、感測器與武器系統，更加長艦身中段、改善冷卻系統，強化其在熱帶水域的適應性。

紳寶集團13日指出，哥特蘭級潛艦三號艦「哈蘭號」（HMS Halland）已在瑞典南部的紳寶卡爾斯克魯納（Karlskrona）造船廠下水，為同級艦之中最後完成性能提升的艦艇，而哥特蘭級潛艦的改裝工程也自此告一段落。紳寶表示，本次升級採用與「布萊金厄級」（Blekinge-class）潛艦相同技術，針對哥特蘭級潛艦上的20餘套次系統進行更新。

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本月完成中期性能提升的哥特蘭級三號潛艦「哈蘭號」（HMS Halland）。（瑞典紳寶集團官網）瑞典哥特蘭級潛艦的性能提升工程，將採用新一代「布萊金厄級」潛艦相同技術，包含AIP系統的史特林引擎、光電桅杆、通訊和資訊防護系統等20餘項子系統。（瑞典紳寶集團官網）

根據紳寶集團公開資訊，哥特蘭級潛艦的中期性能提升（MLU）主要包含光電桅杆、AIP系統的史特林引擎（MkIII）、感測器、通訊，以及武器等子系統更新，同時改裝艦員生活起居空間，提升艙內生活的舒適度。值得一提的是，該艦在艦身中段加入了一段2公尺長的船殼，用以加大空間來更新冷卻設備，強化該級艦在熱帶水域的適應性。

瑞典「哥特蘭級」潛艦中期性能提升計畫一覽。值得一提的是，該艦升級後多了中段船殼，用以增放冷卻設備以提升熱帶水域適應性。（瑞典紳寶集團官網）

哥特蘭級潛艦為瑞典皇家海軍的現役水下主力，「哥特蘭號」（HSwMS Gotland）、「烏普蘭號」（HMS Uppland）和「哈蘭號」3艘成員自1996年起陸續服役，為全球首款採用絕氣推進系統的柴電動力潛艦；該級艦升級後，全長來到62公尺、寬6.2公尺，浮航排水量1580噸，人員編制則一樣維持在25人左右的規模。

與此同時，瑞典現正進行新一代「布萊金厄級」潛艦的建造工程，計有「布萊金厄號」（HMS Blekinge）、「斯堪尼號」（HMS Skåne）2艘，預計在2027、2028年下水成軍。

紳寶集團現正建造瑞典海軍下一代「布萊金厄級」潛艦，此為示意圖。（瑞典紳寶集團官網）

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