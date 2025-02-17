商用科技上戰場 專家：五角大廈應向烏克蘭取經

一架烏軍FPV無人機上同時搭載了PKM 7.62公厘機槍與「牛頭犬」榴彈發射器。（圖取自Telegram）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭在俄烏戰爭中大量運用新軍事科技，並有著亮眼表現。《美國國防新聞週刊》（Defense News）刊登的專文描述，美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）資深政治學家斯密特（Jon Schmid）與國防分析師穆勒（Erik E. Mueller）指出，烏克蘭經驗或能為美國國防部精進軍事科技部署效率提供借鑒。

文中指出，在俄烏戰爭爆發前，烏克蘭軍購體系效率低落、欠缺透明，由國家企業烏克蘭國防工業（UkrOboronProm）主導，專家甚至曾預測該企業即將崩潰。開戰後，烏克蘭果斷拋棄舊體制，積極採用商業科技。例如，烏軍採購商用無人機並加裝炸藥攻擊俄軍，以及烏軍結合國產無人機，將蘇聯時代RKG-3反裝甲手榴彈，改裝成可空中精準投放的武器等。

斯密特與穆勒在專文中指出，烏克蘭在衝突期間最創新的快速部署方案，莫過於成立「Brave1」，該組織專責將戰場需求與國內、外技術開發者迅速對接。Brave1已提供逾400筆補助，總額逾8億烏克蘭荷林夫納（約新台幣6億1370萬元）。透過Brave1，烏克蘭成功開發出「蜂群」（Swarme）無人機和「格里塞爾達情報系統」（Griselda，烏克蘭語意為灰熊）等尖端人工智慧（AI）武器系統。

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烏克蘭測試一款搭載RPG-18榴彈發射器的FPV無人機。（圖取自Telegram）兩位專家強調，儘管烏克蘭經驗無法在美國完全複製，但五角大廈仍可從中汲取至少兩項寶貴經驗：

專文陳述，首先，美國國防部應更積極採用商業科技，在許多領域之忠，商業科技更先進、價格更低。尤其在軍事衝突時期，當能力缺口驟現且情勢緊急時，採用商業科技的優勢更明顯。國防部可借鏡烏克蘭採購無人機的模式，採購較低價的商用無人機，並依任務需求快速改裝。

其次，該文論述，Brave1的成功證明政府創新機構，在衝突期間能加速武器系統的採購與部署。Brave1參考了2015年成立的美國國防創新單位（DIU），顯示五角大廈早已認可這類組織的價值。

斯密特與穆勒總結，美國國防部可從烏克蘭經驗中學習更多。例如，烏克蘭將採購權下放至排級，有效加速部署；烏克蘭也在首都基輔打造高科技軍事產業聚落。美國國防高層應從中汲取經驗，找出能為前線快速配備新科技的有效途徑。

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