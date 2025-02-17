川普稱將促俄烏和談 證實澤倫斯基將參與

2024年9月27日，總統參選人川普在紐約川普大樓與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕福斯新聞（Fox News）報導，美國總統川普16日表示，他正努力促成俄羅斯與烏克蘭之間的和平，並稱兩國領導人都「想停止戰鬥」。川普並證實，烏克蘭總統澤倫斯基將參與相關對話。

川普在佛羅里達州西棕櫚灘的棕櫚灘國際機場（Palm Beach International Airport）停機坪上對記者表示，他目前正在「試圖實現俄羅斯與烏克蘭之間的和平」。他說：「我們正為此非常努力。這是一場本不該開始的戰爭。」

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當被問及烏克蘭總統澤倫斯基是否將參與對話時，川普給予肯定答覆。他還表示，將允許歐洲人購買美國出售給烏克蘭的武器。

這位共和黨籍總統接著說，他相信俄羅斯總統普廷希望結束這場戰爭。「我認為他想停止戰鬥。……我認為他想停止戰鬥。」川普補充：「澤倫斯基也想結束這場戰爭。」

據報導，美國與俄羅斯的談判預計本週在沙烏地阿拉伯展開，但先前有消息稱烏克蘭不會直接參與。川普的國家安全顧問瓦爾茲（Michael Waltz）16日在「福斯新聞週日」（Fox News Sunday）節目中表示，談判將涉及「關鍵要項」，以確保「永久結束戰爭」。

瓦爾茲說：「美國和歐洲一直支持（烏克蘭的）努力，但毫無疑問，美國多年來首當其衝地承擔了這項支持，但現在川普總統明確表示，這一切需要結束。」

川普發表上述言論前不久，澤倫斯基接受了美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目的採訪。澤倫斯基在採訪中談到了普廷，並聲稱普廷「害怕」川普。

澤倫斯基在提到最近與川普通電話時說：「我說（普廷）是個騙子。……我認為他（川普）真的可以促使普廷進行和平談判。……但不要相信他。不要相信普廷，不要只相信停火之類的空話。」

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