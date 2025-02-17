為中科院6月攻擊型無人艇「比武」做準備？ 舷外機無人艇宜蘭現蹤

一艘無人艇在宜蘭近海停泊、活動，是屬於中科院的快奇艇，還是廠商的同級品待釐清。（李忠衛授權提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院為強化不對稱戰力、擴大無人載具運用範疇，因此正研製可自殺攻擊的「快奇」無人艇，並計畫在今年6月邀請具備同等能力的民間廠商產品一同「比試」。軍事迷近日在宜蘭龍德造船廠外，發現一艘掛著舷外機的無人艇動態，究竟是民間廠商的船舶，還是中科院「快奇」無人艇的真面目，尚待釐清。

中科院去年啟動代號「快奇專案」的科研案，研發裝載炸藥、可遠端導控遂行自殺攻擊的無人艇，期盼於今年底完成作戰測評。不過，由於台船、中信、龍德等國內造船業者，也對無人艇的領域有著深厚興趣，為使攻擊型無人艇擁有最佳規格，中科院日前發布邀商公告，邀請具有同類型產品的廠商，今年6月在宜蘭蘇澳外海與「快奇」艇一同進行測試，待日後軍種提出採購需求時，這些測試收穫，就會成為裝備規格最佳化的重要依據。

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值得注意的是，有宜蘭軍事迷目擊，一艘無人艇近期在位於蘇澳的龍德造船廠附近停泊、活動，這艘漆上灰色塗裝的無人艇外觀流線，艇頂有數根天線，艇尾則掛載一具黑色的舷外機，作為動力來源。至於這艘艇是龍德造船廠所有，還是中科院的「快奇」艇真面目？相關單位未對此置評。

中科院「快奇」專案原型艇若於今年測試過關，軍種可能提出採購需求數高達200艘以上，不過，「快奇」艇的確切規格依舊成謎，例如艇身尺寸、採用舷外機或者內藏式、航行時艇身暴露在水面上或是半潛式等細節，最快需等到今年6月比試、夏季漢光實兵演習期間，才有機會窺知一二。烏克蘭的自殺無人艇外觀，可留意其採用內藏式主機作為動力來源。（路透檔案照）







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