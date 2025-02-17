勇鷹高教機飛官林瑋彈射逃生 今天順利出院返家

勇鷹高教機飛官林瑋少校15日失事墜海，及時送醫救治後，17日已順利出院。（資料照，記者黃明堂翻攝）〔記者劉人瑋／台東報導〕空軍機號1130的勇鷹高教機15日在台東都蘭鼻外海失事墜海，少校訓練官林瑋跳傘獲救，送台東馬偕醫院救治後留院觀察2天，由於身體狀況良好，他今天在家屬接送下出院，台東馬偕紀念醫院表示，林瑋後續只要返回軍醫院追蹤即可。

林瑋15日駕駛勇鷹高教機，執行基本航線投彈的飛行科目訓練，卻在起飛不久遭遇雙發動機失效情形，林瑋跳傘逃生。他落水後在海上短暫意識昏迷、嗆水、輕微失溫，救起時已恢復意識，送往台東馬偕醫院後，經頭部斷層、胸部X光檢查均無大礙，留院觀察期間未發現肺炎跡象。

台東馬偕醫院今日上午再次評估林瑋情況，醫師判斷林瑋身體狀況良好可出院。後續再回軍醫院追蹤即可，生活上沒什麼特別要注意之處。

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軍方人員表示，林瑋在事發當時，僅起飛1、2分鐘即出事，跳傘高度可能不足，但這次他靠著彈射座椅幸運逃生，獲得原廠英國馬丁貝克（Martin Baker）認證，成為幸運的第「7777」位獲救者，「也不是為廠家打廣告，但的確就是有保障，只是衝擊力絕對也不小、對身體還是有影響，但相對丟了一條命，短暫的衝擊力幾乎可以忽略不計了」。空軍司令鄭榮豐（左）日前探視飛官林瑋（中）。（青年日報提供）

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