強化太平洋島鏈防禦 美陸戰隊部署新型反無人機自走砲

圖為在亞利桑那州尤馬試驗場進行整合測試的「陸戰隊防空綜合系統 Mark 1」（MADIS Mk1）。這套系統安裝於「聯合輕型戰術車輛」（JLTV）上，是美國陸戰隊為反制中國在太平洋地區日益增長的軍事威脅，而部署於第一島鏈的新型反無人機武器。（圖：美國陸戰隊）〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《每日電訊報》15日報導，為反制中國在西太平洋日益擴張的軍事影響力，美國陸戰隊正加速第一島鏈部隊的防空戰力升級，引進新型「陸戰隊防空整合系統一型」（Marine Air Defense Integrated System Mark 1，簡稱MADIS），強化其在太平洋前線的反無人機作戰能力。

報導指出，中國近年積極發展「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力，透過火箭、反艦飛彈及潛艦等武器，在西太平洋第一島鏈以西海域，建構強大防禦網。這條北起日本、南至菲律賓的島鏈，已逐漸成為美軍及其盟邦難以進入的危險水域，反觀中國軍隊在此區域享有更大的行動自由。

為突破此困境，美國陸戰隊正全力發展新型「瀕海作戰團」（Littoral Regiment）。該部隊主要任務是採跳島戰術，在第一島鏈內靈活部署機動反艦飛彈，藉此威脅中國艦艇，打破北京的安全區。

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MADIS系統由2輛車組成，可搭載於卡車或全地形車。其中一輛配備機槍、30公厘鏈砲，以及射程達8公里的紅外線導引「刺針」（Stinger）防空飛彈；另一輛則搭載雷達及指揮系統，負責目標偵測與作戰指揮。

MADIS系統是美國陸戰隊現代化計畫的核心，與MQ-9偵察無人機、機動偵察雷達及「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missile）等新型裝備相互配合。為支持這項變革，陸戰隊於2020年進行重大組織調整，裁撤主力戰車等傳統重型武器，並建立三個各2000人的瀕海作戰團。儘管改革初期面臨內部阻力，但目前已見成效，並成為太平洋地區盟邦的借鏡。

美軍陸戰隊第三瀕海作戰團的MADIS系統，今年1月25日在夏威夷首度進行實彈演習，成功擊落目標無人機。美軍陸戰隊表示，此系統大幅提升作戰團的戰術彈性，使其能在不依賴其他軍種支援的情況下獨立偵測、防禦空域。

這種自主作戰能力至關重要，美軍陸戰隊評估，一旦瀕海作戰團被海軍運送至島嶼據點，這些營級或連級規模的部隊將相對孤立，並可能被敵方勢力包圍。因此，陸戰隊特別強調部署期間的通訊管制，即實施無線電靜默。

在理想情況下，中國海軍編隊在不知情的情況下，進入由無人機導引的「海軍打擊飛彈」射程。然而，若遭遇中國無人機偵察，這些孤立據點的陸戰隊員必須具備獨立作戰能力，而非仰賴海軍或空軍冒險穿越中國的反介入區域馳援。

總體而言，MADIS系統雖屬最後防線，但在中國軍力日益增長的西太平洋，美軍前線部隊仰賴這道防線的頻率恐將日益增加。

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