中共藉加艦走台海發動「聯合戰備警巡」 國軍痛批：台海最大威脅

中共「殲10」戰機。（美聯社資料照）〔記者黃靖媗／台北報導〕中共解放軍近日以美、加等國船艦航經台海為由執行「聯合戰備警巡」，昨日單日便有多達41架次軍機擾台。國防部今（17）日表示，台灣海峽絕非中國主權範圍，友盟國家在台海自由航行，正是以具體行動，凸顯台灣海峽法律地位；共軍藉各項軍事行動，威懾台灣及周邊國家，窮兵黷武的心態，證明中共才是當前台海和平穩定唯一、且最大的威脅。

中共解放軍昨（16）日陸續派遣中共「殲-10」、「空警-500」等各型主、輔戰機及無人機出海活動，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國防部自昨日上午6時至今日上午6時止，共偵獲41架次中共軍機、9艘次中共軍艦、1艘次中共公務船，持續在台海周邊活動。

國防部今日下午表示，中華民國為主權獨立國家，是公認的客觀事實，中共惡意扭曲我法律定位，片面頒布相關「法令」，意圖形塑「台海問題內政化」的假象，不僅悖離國際法及兩岸現實，更嚴重影響區域和平穩定及航行安全。

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加拿大哈利法克斯級巡防艦渥太華號昨通過台灣海峽。（法新社檔案照）國防部進一步表示，台海和平穩定不只涉及台灣，更是全球自由民主國家共同關切的議題，共軍任何蓄意製造台海緊張情勢的作法，都將對全球安全造成實質威脅、破壞和平穩定，坐實「中國威脅論」、「麻煩製造者」惡名。

國防部強調，國軍將持續戮力建軍備戰，增強不對稱嚇阻戰力，運用聯合情監偵手段，嚴密掌握台海周邊海、空域動態，並檢派適切兵力應處，有能力、有決心、有信心確保國防安全。

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