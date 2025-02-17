強化運補與救援能力 日本買17架新款CH-47直升機還要跨國生產

CH-47 block2直升機獲得美軍、日本自衛隊等青睞。（取自波音網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕外國軍聞網站報導，波音公司上周宣布，日本防衛省採購17架新款CH-47 block2直升機，取代已服役將近40年的CH-47J/JA直升機，這款直升機的航程更長，機身、航電系統均更先進，且將採波音、日本川崎重工共同生產模式，為日本運輸直升機汰舊換新奠定基礎。

根據軍聞網站Defense News本月14日的報導，波音公司13日宣布，日本已訂購17架新型的CH-47 block2「契努克」直升機，也是繼美國、德國、英國之後第四個用戶。日本政府已與川崎重工簽約，確保未來與波音公司共同生產CH-47 block2直升機事宜。

日本採購CH-47 block2的原因，主要和現役的CH-47J/JA直升機服役已久有關，日本陸上自衛隊所屬CH-47 block2自1986年起服役迄今，皆已服役將近40年。值得一提的是，日本籌獲CH-47J/JA直升機時，也是循川崎重工與美國廠商合作生產的模式。

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根據波音公司的公開資訊，CH-47 block2直升機最高時速約302公里、作戰半徑約306公里，可載運2萬7700磅（約1萬2565公斤），略優於CH-47J/JA直升機，另外，包括燃油、航電系統、旋翼、機身構造等都有獲得改良，可望擔負起運輸與救援重任。日本現役CH-47J運輸直升機，自1984年起服役迄今。（取自日本陸上自衛隊網站）

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