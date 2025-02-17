俄羅斯鑽漏洞 靠中間商買到北約禁用軍事設備

Su-34戰轟機翼尖上裝備了由KNIRTI開發的「希比內」（Khybina）電子戰系統。（圖取自俄羅斯國防部專頁）〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站「Defence Blog」報導，儘管西方國家對俄羅斯實施制裁，俄羅斯國營企業Rostec旗下的卡盧加無線電工程研究所（KNIRTI），去年12月簽署價值7.2億盧布（約新台幣2.39億元）合約，採購美國與德國的電戰（EW）設備。

KNIRTI是俄羅斯蘇愷（Sukhoi）系列戰機電戰系統的主要開發商，隸屬於Rostec集團，該機構的「希比內」（Khybina）電戰系統，廣泛應用於Su-24、Su-27、Su-30、Su-33、Su-34、Su-35戰機及Su-57匿蹤戰機，並為用於干擾與防空壓制任務的特殊直升機設計相應系統。最新合約顯示，KNIRTI將擴大機載電戰系統的生產規模。

根據採購細節，KNIRTI訂購的主要設備價值6.2億盧布（約新台幣2.05億元），由德國羅德史瓦茲公司（Rohde & Schwarz）供應，設備產自德國、捷克和馬來西亞。羅德史瓦茲公司專精於先進電子設備，並為德國、挪威、加拿大等北約（NATO）國家提供軍事技術。



KNIRTI此次採購項目包含訊號分析儀、類比訊號產生器、向量網路分析儀、電源供應器和示波器。此外，KNIRTI亦撥款1億盧布（約新台幣3300萬元），向美國是德科技（Keysight）採購萬用電表及超高頻分析儀，這些設備將由馬來西亞工廠生產。

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這些文件顯示了卡盧加無線電工程研究所（KNIRTI）採購用於生產電戰系統設備的相關資料。文件顯示，該機構採購了包含羅德史瓦茲公司（Rohde & Schwarz）的示波器，以及多項訊號分析儀等設備。（圖取自Telegram/Agentstvo）KNIRTI自2019年起受到美國制裁，2024年被歐盟列入制裁名單，為繞過貿易限制，KNIRTI透過中間商Gradient簽署合約，該公司承諾在2025年底前交付所有設備。採購紀錄顯示，Gradient已於2024年12月下旬，交付一台SMA100B類比訊號產生器，價值近1300萬盧布（約新台幣430萬元）。

Gradient成立於2019年，由莫斯科居民Sergey Ivanov擁有。該公司近年來在向俄羅斯國防實體提供西方技術方面角色日益重要，其首份合約為交付是德科技的訊號分析儀。儘管公司在2022年以前的年收入低於1.06億盧布（約新台幣3490萬元），但2023年營收飆升至9.65億盧布（約新台幣3.2億元）。

此事凸顯西方制裁的執行漏洞，使俄羅斯國防企業仍可藉由中間商獲取西方技術。俄羅斯軍方致力於提升電戰能力，以對付烏克蘭的無人機與精準導引武器的威脅。西方官員多次警告，軍、民兩用技術的轉讓，可能間接支持俄羅斯軍事行動。

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