在諾曼第登陸中殺出重圍 前美軍空降師軍官親道二戰真實面

圖為二戰時期剛受完訓，準備搭機前往諾曼第戰場的美國陸軍傘兵。（取自美國陸軍官網）

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軍武書摘》溫特斯：作戰．領導．同袍，一位傘兵指揮官的戰場回憶

〔記者陳治程／綜合報導〕1944年「諾曼第登陸」中，美軍為首的盟軍出動逾15萬名兵力搶灘，讓這場戰役自此成為二戰經典；更成影集《諾曼第大空降》故事原型，被軍事迷推崇至今。如此壯烈的戰事，絕非一朝一夕造成，除了盟軍將領的運籌帷幄，基層官兵更功不可沒；因此，昔於美軍101空降師服役的溫特斯少校，便親撰戰爭回憶錄，向讀者忠實呈現他當年在戰場上的所見所聞。

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二戰時期曾於美國陸軍101空降師506團2營E連服役的溫特斯少校（Richard “Dick” Winters），當年以獨樹一格的領導統御和堅定意志，率領該連隊在敵火下展現不凡戰力，成為名留青史的傳奇指揮官。這次，他用自身記憶、戰時日記與相關資料，還原他在E連中那些在史料外的軼事，並以回憶錄集結成冊；該書中譯版《溫特斯：作戰．領導．同袍，一位傘兵指揮官的戰場回憶》現已由燎原出版正式發行。

在經典影集《諾曼第大空降》聲名大噪後，溫特斯所在的E連意外獲得「兄弟連」的美名。然而，傷亡慘重的他們，走過諾曼第的布里考特莊園、荷蘭的十字路口、阿登的巴斯通，以及最後巡邏的哈根努和鷹巢所在地的貝希特斯加登，溫特斯以卓越的領導能力率領五湖四海的弟兄、堅毅吞下所有難事，完成上級下達的所有任務與使命。

前美國陸軍101空降師506團2營E連連長溫特斯少校，將他當年在解放歐洲戰役的記憶、日記和各式資料，集結為戰爭回憶錄呈現給讀者，述說一段電影與史書都看不到的真實故事；該書中譯版《溫特斯：作戰．領導．同袍，一位傘兵指揮官的戰場回憶》現已由燎原出版正式發行。（燎原出版提供）

在本書中，溫特斯將他的戰場回憶濃縮成四部、十六章節故事，親自向讀者講述戰爭以及領導統御能力的養成歷程，讓讀者在文字中經歷他在長官的磨練下如何凝聚部隊、鼓舞士氣，最終贏得阿兵哥們的敬重。

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