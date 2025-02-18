《路透》：台灣考慮向美國購買大批武器 價值達數十億美元

《路透》引述3名知情人士說法，指台灣政府正試圖從美國購買價值數十億美元的武器，海馬斯多管火箭也是其中之一。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國面對中國持續威脅，強化國防戰力是首要課題之一。《路透》引述3名知情人士說法，指台灣政府正試圖從美國購買價值數十億美元的武器，希望在中國持續對台施加軍事壓力之際，獲得川普政府的支持。

根據《路透》報導，其中一位消息人士指出，這項軍購計畫目的在於對美方表明台灣致力於防禦的態度，另一名消息人士則透露，軍購計畫包含岸防巡弋飛彈及M142「海馬斯」多管火箭系統，「如果金額低於80億美元（約新台幣2683億元），我會相當驚訝。應該介於70億至100億美元（約新台幣2290億至3270億元）之間。」針對《路透》此報導，白宮並沒有立即回應，美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）日前曾表明，他希望加快交付武器給台灣。

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第3位知情人士指出，台灣計畫提出一項特別國防預算，優先著重精準彈藥、防空升級、指揮及管制系統、後備部隊裝備以及反無人機科技。

其中一名消息人士還說，台灣不認為川普正尋求與中國國家主席習近平達成出賣台灣利益的交易」，川普更關心的是要對半導體課徵關稅等問題。

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