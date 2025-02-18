俄外長抵沙！美俄官員高調會晤 澤倫斯基嗆「不承認協議」

烏克蘭總統澤倫斯基17日表示，未被告知美俄官員將在沙國會談，強調不會承認沒有烏國參與而達成的任何協議。（美聯社資料照）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）已於18日抵達沙烏地阿拉伯，將與美國高層官員討論烏克蘭戰爭問題。對此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，基輔未被告知美俄官員將在沙國會談，強調不會承認沒有烏國參與而達成的任何協議。澤倫斯基預計將在美俄會談隔天訪問沙國。

綜合媒體報導，拉夫羅夫和克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）為首的俄羅斯高級代表團18日已飛抵沙國首都利雅德（Riyadh），將與美國高層官員直接會談。

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克里姆林宮指出，會談是致力修復莫斯科與華盛頓當局關係的一部分。

澤倫斯基17日表示，基輔當局對美俄本週會談「一無所知」，並告訴《烏克蘭國際傳真社》（Interfax-Ukraine），烏國「無法承認任何與我方相關，卻未經我方參與的事務或協議。我們不會承認這類協議」。

澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）告訴《法新社》，澤倫斯基也將於19日訪問沙國。

澤倫斯基上週宣布了造訪阿拉伯聯合大公國、土耳其和沙烏地阿拉伯等國的計畫，但未透露具體日期。他當時補充，自己沒有與俄羅斯或美國官員會面的計畫。

另一方面，澤倫斯基稱本次訪問的首要目標是確保「更多我國人民能從囚禁中返回家園」。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，澤倫斯基17日與阿聯元首穆罕默德親王（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）在杜拜會談時，討論了如何幫助遭俄國囚禁的烏克蘭人重返家園。

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