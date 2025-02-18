普廷想停戰？川普打臉澤倫斯基 不信俄擴大威脅

對於俄羅斯可能擴大戰爭的威脅，川普稱他「完全不同意」澤倫斯基（左）的看法。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普駁斥了「俄羅斯可能擴大對北約（NATO）戰爭」的警告，與烏克蘭總統澤倫斯基的擔憂形成鮮明對比。川普認為，俄羅斯總統普廷的目標是結束戰爭，而非進一步擴大軍事行動。此關於俄烏戰爭未來走向的言論可能在國際社會及美國國內引發激烈討論。

軍聞網站「Defense Blog」報導，川普17日在面對記者提問時表示，完全不同意澤倫斯基對普廷野心擴大至烏克蘭以外的看法。他多次強調，自己認為普廷的目標是結束戰爭，而非進一步擴大軍事行動。

請繼續往下閱讀...

川普表示：「我認為他想停止戰鬥，我看到這一點。」他還提到，中東特使魏科夫（Steve Witkoff）曾與普廷進行長達三小時的會談，並認為普廷有結束戰鬥的意圖。

川普的立場與許多北約領導人的看法大相逕庭。北約與西方情報機構一再警告，俄羅斯對烏克蘭的戰爭已對歐洲安全構成威脅，並表示，如果烏克蘭未獲足夠支持，俄羅斯可能會測試北約的防禦能力，尤其是波羅的海國家。

儘管有大量證據顯示俄羅斯持續增強軍事力量，川普仍淡化普廷擴大戰爭的可能性，並強調俄羅斯在歷史上的戰爭韌性。「他們擁有龐大的強大機器，擊敗過希特勒和拿破崙，已經打過許多場戰爭。」川普認為普廷更希望結束戰鬥。

這些言論正值北約盟國討論增強安全措施、以威懾俄羅斯可能進一步擴大戰爭的關鍵時刻。歐洲東部多國領導人已經表達擔憂，若烏克蘭戰力不足，北約將面臨更高的安全風險與潛在不穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法