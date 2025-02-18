駁美日韓無核化聲明！ 北韓外務省嗆「美國還在作夢」

美國國務卿盧比歐（中）、南韓外長趙兌烈（左）及日本外務大臣岩屋毅（右）15日在慕尼黑舉行會談。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國、南韓和日本外長日前在德國慕尼黑舉行會談，會後發表聯合聲明重申將持續推動北韓「無核化」。對此北韓外務省18日回應，「將一如既往堅持國家元首闡明的新核子武力強化路線。」

據《韓聯社》報導，北韓外務省發言人18日作出上述表態。其談話稱，「（北韓）外務省對美日韓在朝鮮半島和地區鼓吹集體對抗和衝突的『冒險妄動』表示嚴重關切。所謂無核化不過是美方目光短淺的目標，如同愚昧無知的原始人懇求現代人回到原始社會一樣，令世人驚愕且愚蠢至極。」

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談話續指，「如今還未從『無核化』失敗夢境中醒來的美國，其逃避現實的立場不值一駁，這就是北韓的官方立場。只要美國及其僕從勢力的敵對威脅依然存在，對北韓來說，核武就是和平、主權，也是國家憲法賦予的正當防衛手段。」

「美方越是求助於毫無效果的打壓工具，北韓就越會繼續抓住調整戰略力量所需的新機遇，在兩國對抗局面中佔據明顯有利的位置。挑戰北韓神聖國家主權、國威且不合時宜的徒勞企圖，就是自取滅亡。」

韓美日3國外長15日在德國「慕尼黑安全會議」場邊首次會談，就促進三邊合作、應對北韓和朝鮮半島核問題等事宜進行討論，會後發表聯合聲明。3國在聲明重申了實現「北韓完全無核化」的堅定意志，並就實施聯合軍事演訓、強化對北韓延伸威懾等達成共識。

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