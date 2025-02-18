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決定權在澤倫斯基手中 美國特使：不會對烏克蘭強加任何協議

2025/02/18 10:37

美國政府烏克蘭特使凱洛格指出，沒有人會強行要求烏克蘭接受任何和平協議，烏克蘭是否要接受任何協議，由澤倫斯基決定。（法新社）美國政府烏克蘭特使凱洛格指出，沒有人會強行要求烏克蘭接受任何和平協議，烏克蘭是否要接受任何協議，由澤倫斯基決定。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷同意針對結束烏俄戰爭進行協調，美俄烏三國元首未來可能會在沙烏地阿拉伯進行和平談判。由美國總統川普任命的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）17日指出，沒有人會強行要求烏克蘭接受任何和平協議，烏克蘭是否要接受任何協議，由烏克蘭總統澤倫斯基決定。

綜合外媒報導，凱洛格本週將前往烏克蘭首都基輔訪問澤倫斯基，凱洛格表示，他正在與歐洲盟友們對話，這些盟友極力爭取加入談判，但他認為，讓所有國家都坐在談判桌前面並不可行。

凱洛格表示，美國政府正努力讓俄羅斯和基輔同時坐上談判桌，但最終是由烏克蘭政府自己決定是否接受美國協調的任何協議。凱洛格強調：「烏克蘭人民的決定就是烏克蘭的決定，澤倫斯基是主權國家的民選領袖，這些決定是他做的，沒有人會將這些決定強加於一個主權國家民選領袖身上。」

凱洛格強調，他的職責是「促成協議」，藉此確保烏克蘭作為主權國家有堅實的安全保障。凱洛格也認為，俄羅斯和烏克蘭都準備結束敵對狀態，因為雙方都無法在戰場上取得決定性勝利，「雙方都想退出賽局」。

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