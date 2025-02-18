國軍影片揭中共075兩棲突擊艦現我東部外海 我方海空嚴密監控

面對中共譴責美、加軍艦穿越台海的爭議，國防部昨（17）晚發布反擊影片，直言中共才是麻煩製造者，更在畫面中揭露日前現蹤我東部外海的075型兩棲突擊艦。（擷自國防部發言人官方影片）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國、加拿大軍艦日前相繼通過台灣海峽，共軍除譴責前者，更藉後者駛入領海為由，大舉出動機、艦執行「聯合戰備警巡」；對此，國防部直言中共是「麻煩製造者」、昨（17）日晚間更發布影片傳達守護決心。特別的是，這支影片中竟出現將近4萬噸的075型兩棲突擊艦；與日方上週揭露該艦出沒我東部外海的動態互證，凸顯其在島鏈間的軍事活動仍在擴大中。

針對共軍近日藉美、加等國船艦航經台海，執行「聯合戰備警巡」，國防部昨晚發布《維護自由航行 捍衛台海和平」影片表示，台海絕非中國主權範圍，當友盟國家在此自由航行，意在以行動凸顯其法律地位；但共軍窮兵黷武、威懾鄰國並試圖形塑「台海內海化」假象，足以證明中共才是破壞台海和平的「麻煩製造者」。

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值得一提的是，在國防部發出的反擊影片中，除穿插海軍、海巡船艦出港執行巡邏，分別跟監共艦及上艦登檢的畫面；影片末尾更罕見揭露共軍075型兩棲突擊艦「安徽號」（舷號33）全貌；該型艦為解放軍轉型可執行遠洋作戰的「藍水海軍」、並打造「新質作戰力量」體系（近似美軍JADC2「聯合全領域指揮管制」架構）的核心戰力。075型現有3艘現役艦、1艘則在海試中。

無獨有偶，日本防衛省本月12日指出，駐沖繩的海上、航空自衛隊10日至11日間共偵獲7艘共艦；其中4艘在11日深夜行經宮古水道，包含052D型驅逐艦「紹興號」（舷號134）、054A型巡防艦「徐州號」（舷號530）、071型綜合登陸艦「四明山號」（舷號986）及「安徽號」兩棲突擊艦，上述軍艦朝東南方航行，最終進入太平洋海域。

日本防衛省12日指出，駐沖繩海、空自部隊11日深夜偵獲052D、054A、071型及075型艦，朝宮古水道東南方航行並進入太平洋。（日本防衛省統合幕僚監部官方X帳號）

國防部在同（12）日公布的共軍動態，雖僅陳述共艦7艘、公務船1艘在我周邊航行，未揭露「安徽號」在東部外海出沒的航跡，但上述資訊仍可凸顯中共在第一島鏈間的軍事行動，仍持續在向外擴展中。

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