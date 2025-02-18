用平板電腦無線射擊！ 美陸戰隊AH-1Z成功首射「新型遠程飛彈」

美國海軍陸戰隊AH-1Z直升機默默於去年11月進行了一項測試，飛官使用「陸戰隊空地平板電腦」（MAGTAB），無線傳輸並成功試射一款屬於「遠程精準火力」（LRPF）計畫的新型飛彈。（圖片擷取自NAVAIR／本報編輯）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕無線傳輸射擊飛彈也太酷！為使未來戰場的作戰模式更加多元彈性，以及驗證新型遠程打擊飛彈，美國海軍陸戰隊AH-1Z直升機默默於去年底進行了一項測試，飛官使用「陸戰隊空地平板電腦」（MAGTAB），無線傳輸並成功試射一款屬於「遠程精準火力」（LRPF）計畫的新型飛彈，該款飛彈的細節目前仍具相當機密性。

美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）13日低調發布新聞稿表示，海軍陸戰隊於去（2024）年11月在亞利桑那州的尤馬試驗場（YPG），使用AH-1Z攻擊直升機成功進行「遠程精準火力」（Long-Range Precision Fire, LRPF）的首次實戰射擊測試；LRPF計畫的產物是一款經濟有效的遠程精準飛彈，可用於打擊海上和地面目標。

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當中值得關注的是，美國海軍說明，射擊流程是直升機飛官透過「陸戰隊空地平板電腦」 （Marine Air-Ground Tablet, MAGTAB）上的應用程式，進行單次的無線傳輸的射擊；這項活動是海軍陸戰隊旋翼機平台，首次使用平板電腦控制的武器系統。

海軍航空系統司令部在實測3個多月後才公佈這項消息，也顯示這項試驗涉及了相當程度的保密性。

軍聞網站《The Aviationist》補充報導，「陸戰隊空地平板電腦」自2019年即存在，當時陸戰隊官兵實際透過平板電腦，協助執行各種戰鬥任務，不過用在空中旋翼機的無線射控倒是第一次，海軍陸戰隊未來計畫將MAGTAB納入AH-1Z的戰術戰場規劃和通訊中，以重新定位海上遠程防區外打擊力量。

至於有關「新型遠程精準火力」的新型飛彈，其能力、官方規格，以及攻擊中與MAGTAB平板的運作細節，目前仍不清楚；而從美國海軍照片可見，2枚被漆成橘紅色的試驗飛彈被掛在AH-1Z的最外側，顯示一架飛機至少可以攜帶2枚。

合作開發商L3 Harris指出，他們開發了低成本的遠程武器系統，並將其整合到海軍陸戰隊的直升機上，同時其模組化開放系統也確保了在多域環境中的適應性。這次演示象徵垂直起降平台首次使用遠程精準火力解決方案，成功打擊先前無法觸及的遠距目標。

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