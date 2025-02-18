可抓中、俄潛艦聲紋 日本海自第四艘響號聲學測量艦「備後號」下水

日本海上自衛隊17日舉行「響級」聲學測量艦四號艦「備後號」下水儀式。（取自日本海上自衛隊X）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕中國解放軍海軍艦艇、潛艦近年積極穿越第一島鏈，外國軍聞網站報導，日本海上自衛隊昨（17）日舉辦最新的「備後號」聲學測量艦下水儀式，預計明年3月正式服役，由於這艘艦艇具備先進的拖曳陣列感測儀器，擁有更好的聲紋蒐集能力，可望掌握中、俄等國更新型的潛艦聲紋，強化整體反潛實力。

外國軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）報導，海上自衛隊所屬「響級」（ひびき）聲學測量艦的四號艦「備後號」（びんご），17日在日本本州岡山縣的三菱重工玉野本社工廠進行下水儀式。海上自衛隊透過官方X陳述，這型艦艇都是以近海為名，並且擇定位於瀨戶內海的備後灘，作為命名依據。

「備後號」取名自日本瀨戶內海的近海。（取自日本海上自衛隊X）根據海上自衛隊官方網站介紹，「備後號」聲學測量艦採用雙船體設計，排水量約2900噸，全長67公尺、吃水深約7.5公尺，時速約11節（約20公里），並可供40名官兵搭乘，這艘艦艇裝設有衛星裝置，以及可供直升機停放的飛行甲板，但並未搭載任何飛彈、機砲等武裝，與其他3艘同級艦，同樣隸屬於海上自衛隊海洋業務反潛支援群。

《海軍新聞》報導分析，有鑑於日本安全環境愈趨嚴峻，因此日本海自將「響級」聲學測量艦的數量自3艘增加為4艘，並編制5組人員輪流參與任務，「備後號」預計在明年3月服役，強化海上聲紋的蒐集能量。考量中國、俄羅斯不斷推出新型潛艦、核動力潛艦，日本持續強化反潛能量，因此，具備先進拖曳陣列感測儀器、聲納監聽裝備的「響級」聲學測量艦，可望掌握日本周遭海域水下動態。

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