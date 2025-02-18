賴總統點將》走過十年煎熬 曾明雄少將接掌陸航601旅旅長

陸軍系統本月有連串的將領人事異動，航特部飛訓部指揮官曾明雄少將（左），本月16日調任為陸航601旅旅長。（圖：取自高雄市阿蓮區公所臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍系統本月有連串的將領人事異動，陸航部隊的航特部指揮官丶參謀長丶601旅旅長丶飛訓部指揮官全數異動，這項人事案對新任601旅旅長曾明雄少將的意義格外重大，在2015年4月發生的「601旅阿帕契貴婦觀光團」風暴，曾明雄因為擔任的是601旅中校作戰隊隊長，遭到連帶處分後，歷經十年的磨練及煎熬，曾明雄接掌601旅，對他個人及對陸航部隊的士氣具有激勵效應。

「601旅阿帕契貴婦觀光團」風暴，事因在於當時擔任601旅第2作戰隊副隊長的勞乃成，違規邀集親友參觀AH-64E阿帕契直升機修護廠房，而後又衍生出私帶飛行頭盔出營等案，引發軒然大波，輿論及朝野民代的嚴厲批評，加上民粹風浪襲擊，讓軍方做出極為嚴厲的連坐處分，不僅勞乃成本人被記過汰除，軍方首波的處分上達時任航特部指揮官陳健財中將丶601旅旅長簡聰淵少將等數十人，曾明雄當時擔任的是勞乃成的直屬長官丶第二作戰隊中校隊長，也遭到記過兩次處分。

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然而風暴不僅如此，因為軍方的連坐處分都還擋不住各界批評聲浪，時任總統馬英九以三軍統帥的身分做出懲處裁示，時任參謀總長嚴德發上將因督導不周記過一次，當時擔任陸軍司令邱國正上將因督導不周記過二次。

與曾明雄熟悉的軍中友人今天說，軍方及總統府的兩波連坐處分，讓他內心十分自責及煎熬，因為曾明雄身為勞乃成的直屬長官，對於部隊發生違規問題，曾明雄當時督導不週受到懲處，本是應當承擔沒有任何怨言，但令他難以承受的是許多部隊長官，包括總長丶司令丶指揮官因此遭到連坐處分，心中對此自責甚深。

曾明雄此後也調離601旅，轉往陸航部隊其他單位任職，他的軍中友人說，曾明雄此後相當沉潛，收起擔任陸航飛行員時的鋒芒，轉任各個職務擔任幕僚，友人形容「金子總會發光丶淬鍊過後的刀劍，鋒芒更為銳利」，曾明雄軍中表現受到各級長官肯定，在去年12月調任為航特部飛訓部指揮官，並晉任為陸軍少將，本月16日再調任為陸航601旅旅長。

2015年期間，陸軍航空特戰指揮部601旅中校勞乃成等人違規帶藝人李蒨蓉等人參觀阿帕契直升機修護廠房，陸軍司令部決定擴大懲處名單。（資料照，擷取自李蒨蓉臉書）

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