願派兵進烏國 英國：美安全承諾是確保烏國持久和平唯一途徑

英國首相施凱爾今表示，美國的安全承諾是確保烏國持久和平的唯一途徑，至於現在他願意派出多少英國維和部隊部屬進入烏國領土為時過早。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯外長18日已抵達沙烏地阿拉伯與美高層官員針對烏克蘭戰爭議題進行討論。對此，英國首相施凱爾今表示，美國的安全承諾是確保烏國持久和平的唯一途徑，至於現在他願意派出多少英國維和部隊部屬進入烏國領土，則是為時過早。

據《路透》報導，施凱爾於17日於巴黎出席北大西洋公約組織（NATO）會議討論烏克蘭和平談判議論之前，先投書英國媒體《每日電訊報》表明，「準備好且願意派出英國部隊進入烏克蘭領土執行任何和平協議」，施凱爾是首位公開表示準備在烏克蘭部屬部隊的歐洲領導者。

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記者18日問及「美國的安全保證代表什麼」、「維和部隊部將可以發揮什麼作用」？施凱爾今向記者透露，現在討論仍處於早期階段，在巴黎舉行的歐洲領袖緊急會議後顯示，各國領導層須提高國防支出並未歐洲安全承擔更多責任。

施凱爾說，歐洲必須發揮其作用，若有持久的和平協議，他準備考慮讓英國軍隊與其他國家一起在當地執勤，不過必須有華盛頓支援，因美國的安全保證是有效威懾莫斯科再次攻擊烏克蘭的唯一方法。

施凱爾提及，他與美國總統川普下週將在華盛頓會晤，共同討論烏俄戰爭，隨後將再與歐洲領袖進行就烏國問題進行另一輪討論。

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