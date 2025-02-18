美軍「精準打擊飛彈」持續測試中 本月再試射成功命中目標

美國陸軍本月12號在新墨西哥州的白沙飛彈測試場，執行近三個月來的第三場測試，成功擊中彈道飛彈、雷達和旋翼機等模擬目標，持續朝獲准全速量產的目標邁進。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國陸軍近日宣布，其測試中的「精準打擊飛彈」（PrSM）日前在新墨西哥州測試場完成新一輪量產驗證，透過兩枚測試彈命中模擬靶彈、雷達和旋翼儎台，展現其足以取代陸軍戰術飛彈（ATACMS）的優異射程與打擊精度。

美國陸軍13日表示，一輛搭載兩枚精準打擊飛彈的M142「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統，12日在新墨西哥州的「白沙飛彈測試場」（White Sand Missile Range）試射成功、作為該武器首階段（Increment 1）性能驗證一環；本次測試的兩枚飛彈，先後命中了模擬的飛毛腿彈道飛彈（SCUD missile）、雷達設備和旋翼機儎台，在射程、飛行時間、精準度和爆炸高度等數據上均符合要求。

請繼續往下閱讀...

美國陸軍現正測試中的「精準打擊飛彈」（PrSM）。（美國陸軍官網）

「精準打擊飛彈」為美國陸軍研發的新一代長程武器、射程逾400公里，適用於輪式的海馬斯及M270履帶式儎台上，大幅提升野戰砲兵部隊壓制、摧毀敵關鍵目標的能力，在全領域作戰（JADO）環境中遂行打擊任務。美軍已自前（2023）年底開始接收同型彈、達早期作戰能力（Early Operational Capability, EOC），並持續進行量產前測試。

美國國防承包商洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）則指出，本次PrSM飛彈試射接續去（2024）年11月測試、以及12月的首次「有限用戶測試」（Limiter User Test）後執行；洛馬精準火力飛彈系統部門副主任卡洛琳（Carolyn Orzechowski）說，該飛彈接下來將持續接受驗證，以邁向軍種許可「全速量產」的最終目標。

圖為美國陸軍去（2024）年12月執行PrSM飛彈「有限用戶測試」（LUT）之情形。（洛克希德．馬丁官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法