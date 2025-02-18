千里續航力、垂直起降！全球首款氫動力軍用無人機現身

「掠奪者」氫動力無人機的設計概念圖，展現其在海岸線上空飛行的情景。（圖取自Heven Drones專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列無人機製造商Heven Drones宣布，將於阿拉伯聯合大公國國際防務展（IDEX）上，首度公開展示其最新研發的氫動力無人機「掠奪者」（Raider），搶攻長程無人機市場。這款無人機具備垂直起降（VTOL）功能，續航力長達 1000 公里，預計2026年正式服役，將為軍事和民用領域，帶來更潔淨、更持久的飛行選擇。

據軍聞網站《Breaking Defense》報導，Heven Drones 執行長列文森（Benzion Levinson）表示，烏克蘭戰爭與以哈衝突的經驗，促使該公司開發新型無人機。這些衝突證明，無人機已不再只是「會飛的攝影機」，而是轉變為「飛行機器人」，成為偵察、監視、甚至執行攻擊任務的重要工具。

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「掠奪者」採用雙機身設計，配備四具垂直起降旋翼，以及細長機尾。其酬載量約22.7公斤，可攜帶各式感測器、攝影機，或貨物。這款無人機的VTOL能力，不僅使其可在各種環境中部署，更可從軍艦甲板起降，大幅提升了作戰彈性和任務執行效率。

最引人注目的是，「掠奪者」採用氫燃料動力系統。列文森解釋，相較於一般無人機使用的電池或內燃機，氫動力具有顯著優勢。「氫氣經由燃料電池產生化學反應轉換成電能，能源效率是一般電池的五倍，且幾乎不會產生廢氣污染。」他強調，「掠奪者」可連續飛行10小時，作戰半徑達1000公里，而且由於氫氣的特性，使其具備低雷達訊號特性，更不易被敵方偵測。

值得一提的是，雖然Heven Drones在以色列設有研發中心，但公司總部卻位於美國佛羅里達州邁阿密。此舉不僅有利於進軍美國市場，更可避免中東客戶因政治因素而卻步。列文森強調，「掠奪者」的研發，同時著眼於印太地區市場，「全球衝突多發生於海域，而印太正是美國的重點戰略區域。」

Heven Drones表示，「掠奪者」預計於今年底前完成首飛，其市場定位，介於小型四旋翼機與大型軍用無人機之間。雖然未透露具體售價，但列文森表示，Raider的價格，將比 MQ-9「死神」（Reaper）等同級軍用無人機，便宜「百倍到千倍」，極具市場競爭力。

「掠奪者」氫動力無人機正面特寫。（圖取自Heven Drones專頁）

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