獨家》李文忠離任後餘波 國防院副執行長韓岡明也先停職

曾任國防院全動室主任的韓岡明原擔任國防院副執行長，但近期已被調離職務。（資料照，取自國防部臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防院高層再傳異動，據了解，前國防院執行長李文忠日前離職後，原任行政副執行長的韓岡明也先行停職，國防院官方網站已於本週更新網站資訊，將韓岡明屏除於副執行長之列，但仍保留委任研究員職務。對於韓岡明調離副執行長職務一事的確切原因，相關人士不願多談。

前國防院執行長李文忠2月初辭職，擔任此職務的任期還未滿半年，雖然李文忠日前表示，他是因為健康因素而請辭，卻遭爆料涉及對國防院同仁疾言厲色過當、對女員工傳不當訊息等爭議。據了解，層峰知悉此事後，要求有關單位啟動調查，國防部、國防院等也陸續召開性平會釐清事件始末。李文忠離任後的執行長工作，由去年12月起擔任副執行長的前空軍副司令劉峯瑜代理。

不過，在李文忠去職後，隨後又爆出有國防部、國防院人員疑似對「吹哨者」施壓，國防部12日晚間表示，國防部已將整評司相關人員調離主管職，靜待專案編組調查，將毋枉毋縱、依法適處。

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國防院執行長現由副執行長劉峯瑜代理；另一席副執行長為歐錫富。韓岡明則已被調離副執行長職務。（取自國防院官網）根據國防院官方網站所揭資訊，國防院高層人士近期又有異動，原擔任行政副執行長的韓岡明，已被屏除於副執行長之列，但仍保留中共政軍與作戰概念研究所委任研究員職務。對於韓岡明的人事異動，是否與李文忠所涉事件有關聯，或者須擔負連帶責任，抑或是只是一般的職務調整，相關人士不願多談。

在李文忠離職、韓岡明調離現職後，國防院的領導階層，除了暫代執行長的副執行長劉峯瑜，另一席副執行長為安全領域研究副執行長歐錫富。

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