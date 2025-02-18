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特斯拉裝甲車？ 電動Cyber​​truck上特製裝甲現身IDEX防務展

2025/02/18 13:10

阿布達比防務展正如火如荼的展開，其中一項有趣的概念展品竟是特斯拉Cyber​​truck「裝甲」電動車，這款升級後的車輛名為「UP INVINCIBLE Cyber​​truck」，可供執法部門及特種部隊使用。（圖片擷取自@Dr_Singularity的X帳號）阿布達比防務展正如火如荼的展開，其中一項有趣的概念展品竟是特斯拉Cyber​​truck「裝甲」電動車，這款升級後的車輛名為「UP INVINCIBLE Cyber​​truck」，可供執法部門及特種部隊使用。（圖片擷取自@Dr_Singularity的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕2025阿布達比國際防務展（IDEX 2025）自昨（17）日起正如火如荼的展開，其中一項有趣的概念展品竟是特斯拉Cyber​​truck「裝甲」電動車，這款升級後的車輛名為「UP INVINCIBLE Cyber​​truck」，它在本來就看似裝甲車的外型上，使用專門開發的應用裝甲，可以為高端客戶的執法部門及特種部隊使用。

據軍聞網站《Defense News》報導，專為特斯拉汽車進行升級的美國客製化套件公司Unplugged Performance近期與國防廠商Archimedes Defense合作，推出名為「UP INVINCIBLE Cyber​​truck」的裝甲升級版Cyber​​truck電動車，並在今年阿布達比國際防務展中，在國際黃金集團（IGG）的攤位上展出。

報導描述，Unplugged Performance公司及其合作夥伴們，正持續針對裝甲防護的應用版本進行開發；此款裝甲概念模型是由Unplugged Performance公司的UP.FIT部門開發，該部門專注為執法部門和特種部隊提供解決方案，包括警察、軍隊和戰術用途，以提高其操作耐用性和防護性

攜帶防護裝甲的特斯拉Cybertruck渲染圖，此項概念模型是由Unplugged Performance公司的UP.FIT部門開發。（圖片擷取自Unplugged Performance公司網站）攜帶防護裝甲的特斯拉Cybertruck渲染圖，此項概念模型是由Unplugged Performance公司的UP.FIT部門開發。（圖片擷取自Unplugged Performance公司網站）

然而，此版本的Cyber​​truck是為潛在的高端客戶所設計，因此造價可能不斐；該公司也表示，他們正鼓勵該地區的買家考慮他們的Cyber​​trucks，因為當中有許多優點。不過，有關Cyber​​truck裝甲版本的具體優勢與細節仍未公開，公司僅強調其作為各式安全、防禦角色的多功能平台，具有相當大的潛力。

這是的特斯拉的Cyber​​truck首次帶有「建設性」的軍事方案亮相，讓本來就酷似裝甲車的線條車體成為真正具有防護能力的「裝甲車」，不過這對於車輛電力系統與負重能力可能是一大考驗。Cyber​​truck先前最具噱頭的軍用概念，是車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）在其Cybertruck上，加裝重型機槍，使其看起來像是激進組織的武裝皮卡。

車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）日前在其Cybertruck上加裝重型機槍，使其看起來像是激進組織的武裝皮卡。（美聯社／資料照）車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）日前在其Cybertruck上加裝重型機槍，使其看起來像是激進組織的武裝皮卡。（美聯社／資料照）

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