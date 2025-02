阿布達比防務展正如火如荼的展開,其中一項有趣的概念展品竟是特斯拉Cyber​​truck「裝甲」電動車,這款升級後的車輛名為「UP INVINCIBLE Cyber​​truck」,可供執法部門及特種部隊使用。(圖片擷取自@Dr_Singularity的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕2025阿布達比國際防務展(IDEX 2025)自昨(17)日起正如火如荼的展開,其中一項有趣的概念展品竟是特斯拉Cyber​​truck「裝甲」電動車,這款升級後的車輛名為「UP INVINCIBLE Cyber​​truck」,它在本來就看似裝甲車的外型上,使用專門開發的應用裝甲,可以為高端客戶的執法部門及特種部隊使用。

據軍聞網站《Defense News》報導,專為特斯拉汽車進行升級的美國客製化套件公司Unplugged Performance近期與國防廠商Archimedes Defense合作,推出名為「UP INVINCIBLE Cyber​​truck」的裝甲升級版Cyber​​truck電動車,並在今年阿布達比國際防務展中,在國際黃金集團(IGG)的攤位上展出。

The UP INVINCIBLE Cybertruck debuts at IDEX (International Defense Expo) Abu Dhabi in IGG’s booth today with our defense partners @archimedesdef. We encourage buyers in the region to consider the many benefits of our Cybertrucks for duty. pic.twitter.com/Qggc6xNDk9