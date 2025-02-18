興安專案改善官兵生活 今年可再完工9案

圖為近期興安專案武嶺營區新建統包工程完工。（取自軍聞社）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部106年成立「興安專案」，投資新建現代化生活營舍，期改善官兵生活品質，使官兵更專注於戰備訓練，持續保衛家園。國防部表示，迄今計執行103案，總預算1,145億餘元，迄113年底已完工83案，今年可再完工9案，餘11案依契約期程，管制於115-118年間完工。

國防部今日舉行例行記者會，軍備局工程營產處副處長陳家揚上校表示，執行過程均納入各種軍種、類型部隊、外離島及高山偏遠地區主戰、後勤部隊執行，以全面照顧官兵。陸軍部分有旅、連級，金馬澎及成功嶺新訓中心；海軍部分有艦隊部、左支部、水下作業大隊、登陸艇大隊、東引陸戰隊、戰車營、海軍官校及龍泉南北營區新訓中心新建工程；空軍部分則有松山機場聯隊部、清泉崗作戰對、基地指揮部及岡山第三後指部，還有屏東佳冬，及高山樂山陣地等，外離島有東沙營區、鵝鑾鼻戰管雷達；憲兵方面則有台北、屏東憲兵隊、憲兵特勤隊及電展室等。

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陳家揚說，工程執行期間，歷經新冠疫情、烏俄戰爭等影響，致物價上漲及營造人力缺乏，經適時調整執行策略，均順利決標執行及依計畫期程推動。透由本部與行政院工程會建立溝通平臺，有效整合農業部、經濟部及文化部等單位意見，加速各項計畫審議核定及工程進度推展。

陳家揚強調，為確保工程如期、如質完工，本部除針對施工品質查核及不定期督導檢核，並訂定各案工進里程碑管控目標，據以評估和檢視執行進度與風險，運用每月召開國防部工程檢討會，核實檢討工程進度及預算執行率，近年執行率均達90％以上，有效推動工進及發揮預算效益。

陳家揚指出，「興安專案」工程案亦參選行政院公共工程委員會「公共工程金質獎」評選，112年陸軍「五德營區新建工程」榮獲佳作，113年陸軍「武嶺營區新建工程」榮獲優等、陸軍「清泉崗營區新建工程」榮獲佳作等殊榮；「興安專案」執行迄今，均按管考目標完工，提供國軍部隊進駐使用，成果均獲官兵高度肯定及認同，本部將賡續管制各案執行；另持續依營改基金裕度辦理國軍老舊營舍整建，以改善官兵生活品質，營造優質服役環境。

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