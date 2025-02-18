勇鷹黑盒子尚未尋獲 空軍：調查階段無法完全排除「鳥擊」肇因

空軍司令部督察長虞德忠少將18日針對勇鷹高教機失事墜海初步調查結果提出說明。（記者張嘉明攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕機號1130的「勇鷹」高教機 （ AJT ）15日於台東失事墜海，空軍今（18）於國防部例行記者會報告事發經過及目前調查過程，公開飛行員訪談口述內容指出，於高度約2千呎空、空速約300浬/時，明顯感覺推力喪失，發動機儀表各項數值持續下掉，伴隨各顯示器顯示消失，隨即呼叫「MAYDAY」2次後彈射逃生。空軍指出，目前「黑盒子」尚未找到，已啟動打撈案緊急採購作業，並將持續與漢翔公司羅列環境、機械及人因等可能面向調查事件肇因。

機號1130勇鷹高教機日前於台東外海失事墜機，所幸少校飛行員林瑋即時彈射跳傘逃生。空軍司令部督察長虞德忠少將今於國防部簡報，公開0215事故發生經過、示意圖及救援經過，並首次公開中科院「即時監控系統」的軌跡還原影像。

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虞德忠指出，依訪談林瑋口述，起飛離地後，高度約2千呎、空速約300浬/時，明顯感覺推力喪失，並檢查發動機儀表，各項數值持續下掉，接續各顯示器均消失無顯示，隨即呼叫「MAYDAY、雙發動機失效」2次，立即制動彈射座椅跳傘逃生。林瑋彈射前最後觀看儀表板資訊，當時速度約210浬/時，高度低於2千呎。

國軍資料顯示，林瑋飛行總時數1184小時，本機種時間達183小時，飛行前空勤體檢、航空生理、求生訓練均合格。另外，失事的勇鷹機身鐘點達180小時，左發動機序號7X0077、鐘點251小時，右發動機序號7X0076、鐘點252小時。機身與發動機出廠迄今均無重大故障。

虞德忠表示，15日起已由海巡署協助於跳傘位置東北面約1浬處撈或左機翼部分機體殘骸，目前已搜獲機體左襟副翼固定翼、左襟副翼。16日起亦開始協請海巡艇攜帶聲納及水下聲音定位器，搜尋先進型殘存記憶單元（俗稱黑盒子）及定位機體位置，不過昨（17）海象不佳未出海，後續依天候及海象狀況繼續搜尋。

虞德忠說，目前已暫停高教機各項飛行訓練，並擬定飛行員學科、模擬機訓練與飛機特檢作業，並持續與漢翔公司及各專業團隊所組成的調查小組，就「環境」、「機械」、「人因」等面向，邀集運安會、民航局及學界專家學者，共同調查肇因；並啟動打撈案緊急採購作業。

由於雙發動機同時失效情況極為罕見，外傳可能遭「鳥擊」導致。對此，虞德忠表示，鳥擊屬「環境」因素，因此調查階段無法完全排除，不過訪談飛行員表示並無聞到異味或感受到發動機異常抖動。

至於媒體詢問發動機失效後，機上緊急動力系統（EPU）有否作動？空軍司令部後勤處處長田忠儀少將說明，機上左右發動機有主控油器（PCU）及備用控油器（ACU），2具發動機也都帶有持續運轉帶動的電瓶，據現在所知而言是雙發電機備援裝置皆失效。

勇鷹停飛是否將影響學官訓練？虞德忠表示，詳細受訓學員數不方便公開，但他保證，整體換訓進度不會受到影響。空軍將盡速找出可能肇因，並完成飛機特檢，在安全穩定下恢復飛行訓練。

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