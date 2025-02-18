國軍修志願士兵甄選條件 國防院學者柯永森籲通盤檢討兵役

國防部日前調整「志願士兵體格基準」，放寬身高、刺青限制，並讓退伍未滿1年內者，可立即重新甄選入營。圖為國軍官兵從事戰備操演。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部日前修訂「志願士兵選訓實施辦法」，讓提早退伍的志願役官兵，可在退伍一年後再入營，近年也修訂「志願士兵體格基準」放寬入伍條件。對此，為國軍備役少將的國防院研究員柯永森近日發表即時評析指，國軍除須彈性調整人力運用原則，適切補充義務役人力至不同類型部隊之外，也從威脅、人力、財力等多面向評估思考兵役制度。

（以下為國防院中共政軍與作戰概念研究所委任研究員柯永森所著「國防部修訂「志願士兵甄選條件」的省思」全文，發布於國防院網站即時評析專區，本報獲國防院同意全文轉載）

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立法院預算中心在〈2025年度中央政府總預算評估報告〉指出，國軍2021年志願役人數最高達16萬4884人，編現比88%；2022與2023年分別減少5492人及4706人，編現比分別為82%與80%，減幅3.33%及2.95%，至2024年6月底人數15萬2885人，較2023年底減少1801人，減幅1.16%，數據顯示，國軍自2022年起人力呈現下降趨勢。國防部採取「減少人力流失」、「提高留營意願」及「提升招募成效」等策略，修訂「志願士兵選訓實施辦法」第4條甄選條件及附件「志願士兵體格基準」。放寬身高、刺青限制，並讓退伍未滿1年內者，可立即重新甄選入營。在「義務役役期恢復一年制｣屆滿1年之際，國防部的舉措彰顯面臨志願役人力招募不足，與基層部隊缺人之困境及挑戰，亟需「開源」解決人力不足問題。面對與日俱增的外來威脅挑戰，本文從「開源節流｣與「制度｣面向討論相關應處作為。

調整人力運用原則，紓緩基層部隊缺員窘困





據國防部公開資料，國軍自2020年起編現比逐年下滑，編現比分別為88.57%、87.57%、82%、80%，2024年為78.6%，4年來已減少近10%。另中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，1年期義務役人員分發至裝甲旅、機步旅等主戰單位比率達36.4％，而分發至守備部隊之比例還不到一半。從數字顯示，國軍整體人力流失中，另「主戰部隊兵力來自招募志願役人力，義務役人員以補充守備部隊為主｣之規劃不如預期，以致作戰部隊人力缺口難以填補。國防部應就「人口結構｣與「社會多元觀點｣，及部隊人力需求，彈性調整人力運用原則，將義務役人力適切補充至不同類型部隊，紓緩部隊人力不足所產生戰力間隙問題。

詳實評估女性人力服義務役政策，開發人力來源





女性人力服兵役，古今中外皆有，僅是役別與役期長短不同之分。挪威、瑞典、荷蘭、以色列、古巴等國均實施男、女兵役制度；以色列面臨四周強敵威脅，女性人力服義務役的表現，為世人所樂道;而仍處「俄烏戰爭」的烏克蘭，透過法律擴大戰時徵兵範圍，要求18至60歲女性在各種職業領域登記兵役，至2024年1月，部隊中已超過6萬7000名女性成員，佔軍隊人數近15%； 而美國女兵則以「志願役」模式行之有年。各國雖因國情不同，女性服役已漸受社會大眾重視。

據國防部指出，目前女性人力約為2萬8000人，佔國軍員額16.9%，較2021年的15.6%，高出1.3%。陸軍由14.2%升至15.2%;海軍由13.9%升至15.3%；空軍則由18.2%升至20.5%，三軍女性人力都呈現上升趨勢。面對少子化、高齡化與人口負成長衝擊，及基層部隊缺人、外來威脅與日俱增挑戰，女性服兵役可能是未來趨勢。但目前台灣女性服義務役政策尚未就緒，主要是缺乏「社會共識｣、及「完備法律（令）｣，其次則是「軍隊硬體設備｣（如營舍）、「生活設施｣、「領導統御｣及「教育訓練｣等諸多配套作為尚待完善。著眼「開發人力來源｣，國軍應就國家人口政策，積極將女性人力服義務役納入長期人力政策規劃，並著力在中程策略與短期執行及應變作為，建構完善人力資源體系，確保兵力與組織結構完整。

專案研究、評估適度延長役男役期，深化防衛作戰韌性





國軍經過義務役期延長為1年的人力補充，目前仍面臨編現比偏低困境，致戰演訓任務執行深受影響。本文以為，在義務役延長屆滿1年，與規劃短期人力紓解方案之同時，專案實施運用成效檢討，提出精進作為有其必要性。尤其在武器系統日益精密、複雜的今日，役男從一個新手成為一個熟手的過程，除需花時間鍛鍊自身戰技外，需花更多時間熟練裝備操作，因此訓練役男能確實發揮裝備效能，且能有更長的服役時間使軍隊受益，並不阻礙（或降低）社會發展結構，實為役期長短之關鍵。基此，可借鏡新加坡、南韓、芬蘭等國在義務役役期規劃執行經驗，並從威脅、軍事戰略目標、人力、財力、物力資源與對社會衝擊程度等多面向評估，思考長期兵役制度相關問題。如果現行義務役1年役期已符合需求，則維持現行做法；若無法達成發揮有形戰力的預期目標，則依立法程序制（修）訂相關法令規章，充分發揮國家人力資源，做好戰爭準備，維護國家安全。

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