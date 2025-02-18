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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

被排除在美俄停戰談判外 歐盟考慮直接派兵支援烏克蘭

2025/02/18 13:44

美俄高層將在沙烏地阿拉伯進行烏俄戰爭談判，歐盟國家被排除在外，對此歐盟主要國家考慮，將直接向烏克蘭派兵作為「最後手段」。（歐新社）美俄高層將在沙烏地阿拉伯進行烏俄戰爭談判，歐盟國家被排除在外，對此歐盟主要國家考慮，將直接向烏克蘭派兵作為「最後手段」。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美俄高層將在沙烏地阿拉伯進行烏俄戰爭談判，包含烏克蘭及歐盟國家被排除在外，引發歐洲國家未來可能遭遇安全危機，對此歐盟主要國家考慮，將直接向烏克蘭派兵作為「最後手段」。

綜合外媒報導，當地時間17日法國巴黎舉行的歐洲主要國家領導人非正式會議上，討論了向烏克蘭派兵的想法，包括歐盟成員國在內的歐洲主要國家來說，烏克蘭是抵禦俄羅斯威脅的主要前線，但在川普上任後，開始與俄羅斯進行接觸，討論停戰，歐洲感到國安危機。

在此情況下，歐洲提出的派遣維和部隊計劃，就是在烏克蘭部署北約軍隊，但歐洲各國對此事有較大分歧，英國、法國、瑞典贊成出兵，德國、波蘭則持反對意見。

有人認為，直接參戰太危險，駐軍的角色應該只限於訓練烏克蘭軍隊，同時對於派兵規模也沒有共識，烏克蘭聲稱需要20萬名援兵才可以抵禦俄軍，這意味著必須部署60萬軍隊，其中20萬處於待命狀態，20萬則為工作後恢復人員；然而鑑於歐洲國家的國防投入較低，歐洲不太可能達到澤倫斯基總統所期望的數字。

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