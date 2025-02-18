外媒曝我對美軍購「購物清單」 國防部：特別預算4大原則皆審慎評估

針對外媒曝光我國政府正考慮採購的「購物清單」，國防部戰規司建軍規劃處處長翁予恒今天強調，特別預算編列將優先考慮敵情威脅、戰備急需、武器裝備的產能、交易的期程4原則，以符合特別條例的需求。（記者張嘉明攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德近日宣布將優先透過特別預算，達成國防預算佔GDP3%目標，外媒加碼報導，我國政府正考慮向美採購最多100億美元（約3726億元台幣）裝備，更透露「購物清單」含岸防巡弋飛彈（CDCM）和海馬斯多管火箭系統（HIMARS）等。國防部今（18）於例行記者會上對此不予評論，但強調特別預算編列4大考量，並表示武器裝備籌獲只要符合建軍重點都會審慎評估。

國防部戰規司建軍規劃處處長翁予恒少將表示，目前國軍兵力整建規劃，皆依敵情威脅審慎評估籌獲之項目，他並重申國軍現階段4大建軍重點，包括建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力及有效應對灰帶襲擾。且兵力整建籌獲管道也不限於軍購，也有商售、自製等方式，皆依據政府政策原則，每年依照敵情威脅提升GDP占比、穩定成長，未來編列原則也將以此為主。

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針對外媒曝光我國政府正考慮採購的「購物清單」，國防部不予評論。但翁予恒強調，特別預算編列將優先考慮敵情威脅、戰備急需、武器裝備的產能、交易的期程4原則，以符合特別條例的需求。

另針對媒體詢問特別預算是否將納入潛艦國造，以及有無規劃納入軍人薪資福利或被凍結刪減的業務費等。翁予恒強調，特別預算範圍極廣，目前接在整體規劃評估中。

國防部發言人孫立方少將也強調，所有的預算都來自國家財力的挹注，依政府指導原則，也須在全民國防架構下爭取民眾支持，在此過程中會加強與民眾溝通。

至於國防文宣預算刪減是否將衝擊國軍應對中共灰帶襲擾應對能力？孫立方重申，預算遭刪凍對建軍備戰影響非常大，國防部一向立場清楚盼立法委員考量整體國防施政，在敵情威脅下支持國防預算。

孫立方說明，文宣經費遭刪所面臨的2個面向威脅，其一包括應對認知攻防，需要經費支撐，其次則是國軍在人才招募的宣傳上也更加受到挑戰。

國防部發言人孫立方少將也強調，所有的預算都來自國家財力的挹注，依政府指導原則，也須在全民國防架構下爭取民眾支持，在此過程中會加強與民眾溝通。（記者張嘉明攝）

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