美「藍色無人機」清單更新 烏克蘭機種、我海軍想買的V-BAT都入列

美國國防新創單位（DIU）本月14日宣布新增23機型、14項關鍵零組件至「藍色無人機」清單；烏克蘭製無人機、先前售日的V-BAT無人機也在本次更新入列。圖為去年11月參與DIU無人機挑戰賽的競選機種。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕為防範中國製零件流入國防產業、升高資安風險，美國國防部5年前啟動「藍色無人機」（Blue UAS）資格認證，至今已有多家美國防承包商獲認可；去（2024）年底首辦藍色無人機挑戰賽後，美國防創新單位（DIU）近日宣布新增37款機種、關鍵零組件，除首見烏克蘭機種，傳我海軍有意採購的V-BAT無人機也在本次更新中入列。

美國《國防新聞》（Defense News）15日報導指出，DIU去年11月在加州的陸戰隊空地作戰中心（MCAGCC）首辦「藍色無人機更新挑戰賽」（Blue UAS Refresh Challenge）；經過實地展示和數月審核，該單位14日宣布在該清單新增23款無人機、14款關鍵零組件，許可納入美國國防部商規軍用無人機的供應體系。

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圖為美軍去年11月在加州陸戰隊空地作戰中心，評選「藍色無人機」的實際情形。（美國國防創新單位官網）

報導陳述，隨著無人機的戰場應用深化，為防範美軍無人機採用中國製零件，5年前便推動「藍色無人機」認證；去年則由DIU主辦「藍色無人機更新挑戰賽」，加速媒合美軍、無人機廠商之間的需求與供給。

在DIU公布的藍色無人機更新清單中，絕大部分的入選機種是由美國廠商製造，但這次也出現了兩款來自烏克蘭的商規無人機，分別是Skyfall公司的「吸血鬼」（Vampire）、以及Parrot公司的「Anafi」無人機；此外，先前宣布出售日本、並傳出吸引我國海軍採購的V-BAT無人機，也在此次更新名單之列。

烏克蘭SkyFall公司的「吸血鬼」無人機。（烏克蘭國防部官方X帳號）烏克蘭Parrot公司的「Anafi」無人機。（立陶宛國防部官網）V-BAT無人機。（美國Shield AI公司官網）

值得一提的是，去年的挑戰賽吸引美國在內的19國廠商、計有369件產品申請競選，其中也包含越南、南韓、印度以及新加坡四個亞洲國家參與其中。

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