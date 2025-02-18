共軍對台「聯合戰備警巡」 國防部：就是海空聯合訓練

國防部參謀本部情次室情研中心副主任胡中華上校。（記者張嘉明攝）〔記者吳哲宇／台北報導〕中共上周末派41架次軍機擾台，前天並藉加國軍艦通過台海發動聯合戰備警巡，情次室情研中心副主任胡中華今日解釋，共軍聯合戰備警巡的定義，主要是共軍在海空之間有相關的聯合訓練。至於依據什麼樣的原因做這個事情、對台灣是否有針對性，國軍以共軍配合例行性訓練及事故，來做為軍演的藉口跟理由為主要考量。

國防部今日舉行例行記者會，針對日前共軍聯合戰備警巡，媒體詢問有無任何操演或對他國軍隊動作。胡中華上校表示，目前以週期性評估，共軍活動仍屬於例行性的聯合戰備警巡，我軍全程皆有掌握監控。有關自由航行部分，國軍都有適當應處，對共軍亦有掌握，基於保密，細節不便提供。

國防部發言人孫立方少將。（記者張嘉明攝）針對加拿大軍艦通過台海，國防部發言人孫立方少將首先表示，台灣海峽絕不是中國的主權範圍，任何民主、友盟國家在該區域自由航行，我方皆表示支持和贊同，以這種自由航行當作發動戰備警巡、威懾、挑釁行為的藉口，我方認為皆不可取，對於區域的和平穩定也沒有幫助，甚至會對全球的安全跟經濟發展，產生非常嚴重的衝擊。

胡中華補充，有關台海所有周邊機艦狀況，國軍利用聯合情監偵手段，均會全程嚴密掌控和監控，也包含友盟國家機艦狀況，會依當時狀況適當應處，確保台海安全。

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胡中華強調，會定義共軍的「聯合戰備警巡」，主要是共軍在海空之間有相關的聯合訓練。至於依據什麼樣的原因做這個事情、對台灣是否有針對性，國軍以共軍配合例行性訓練及事故，來做為軍演藉口與理由為考量。



至於什麼樣的行動是一次的聯合戰備警巡？胡中華說，這是「我方的定義」，是因共軍的行動及動態的態樣定義。

針對美軍印太司令帕帕羅表示，中共很快就能以軍演掩護對台攻擊，胡中華說，共軍是利用各式藉口，在我周遭從事軍演，模擬或進行對台作戰的準備，相關的態樣，國軍都會相關的蒐整，並納入可能行動的分析跟評估，提供未來的國軍應處方案參考。

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