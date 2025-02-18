溫壓彈威力驚人！俄軍TOS-2火箭砲首遭烏軍摧毀

在烏克蘭戰場上首次被摧毀的俄羅斯 TOS-2 Tosochka 多管溫壓火箭系統殘骸。（取自Ｘ

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〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Army Recognition》報導，俄羅斯佔領軍的220公厘TOS-2「托索奇卡」（TOS-2 Tosochka）多管溫壓火箭系統首次在烏克蘭戰場上被摧毀，地點位於頓內茨克（Donetsk）地區的波克羅夫斯克（Pokrovsk）前線。

TOS-2 Tosochka 是俄羅斯TOS系列重型火焰噴射器系統（TOS-1 Buratino/TOS-1A Solntsepyok）的改良版，被稱為「人間煉獄製造者」。這次的摧毀事件，是首度有公開照片證實TOS-2在戰場上損失。

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目前關於TOS-2被摧毀的細節尚不清楚，但推測可能是遭到烏克蘭有光纖導引的FPV無人機攻擊。

TOS-2於2020年莫斯科勝利日閱兵中首次公開亮相，並於同年稍晚的Kavkaz-2020軍事演習中展示。該系統於2021年正式服役於俄羅斯中央軍區。俄官媒《塔斯社》（TASS）曾報導，TOS-2被用於哈爾科夫方向，襲擊烏軍和外國傭兵的陣地。

TOS-2以6x6「Ural-63706-0120」軍用卡車為底盤，相較於TOS-1和TOS-1A的履帶式底盤，機動性更強，燃料消耗更低，且能在停下來的90秒內向可見目標開火。

First destroyed ???????? Russian 220mm TOS-2 MRL from CMD unit.

14th February 2025, Pokrovsk direction. pic.twitter.com/AeiGqEzq0S — Aloha （@aloha9916） February 16, 2025

TOS-2配備18個發射管，可發射220公厘系列溫壓火箭彈（thermobaric rockets），最大射程可達20公里。溫壓彈爆炸時會產生高溫和壓力，對碉堡等堅固工事和密閉空間具有強大破壞力，因此也被稱為「亞核武器」。

溫壓彈爆炸時，會在瞬間釋放大量熱量，形成溫度高達攝氏 2500度、每秒2000公尺膨脹的高溫高壓火球，同時在作用範圍內形成缺氧區域。據稱，TOS-2 一次齊射能夠摧毀相當於八個城市街區或兩個足球場大小的區域。

TOS-2 具有自動瞄準系統和內建的裝填起重機，無需單獨的運輸裝填車。為防烏克蘭的遊蕩彈藥和無人機突襲，TOS-2 在發射器上方加裝了防無人機格柵。

截至目前，俄軍擁有的TOS-2系統數量仍不清楚，但據信數量不多。據《軍事平衡》（The Military Balance）報導，截至2024年，俄軍擁有55套前一代的TOS-1A Solntsepyok系統。

溫壓彈從周邊空氣中吸入氧氣，產生強大高溫爆炸以及比傳統炸藥持續更久的衝擊波。圖為俄國先前公布的宣傳照，與新聞無關。（取自俄國國防部官網）

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