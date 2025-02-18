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國軍文宣費遭統刪6成 國防部：人才招募、認知攻防受嚴重衝擊

2025/02/18 14:58

國防部今年度文宣費預算遭在野黨統刪60%，國防部發言人孫立方少將表示，文宣費的影響主要有兩方面，首先是國軍維持認知攻防的力度，文宣執行需要創新；其次是國軍對於人才招募的文宣，對於目前已面臨很嚴重的人力補充有受到很大的衝擊。（記者張嘉明攝）國防部今年度文宣費預算遭在野黨統刪60%，國防部發言人孫立方少將表示，文宣費的影響主要有兩方面，首先是國軍維持認知攻防的力度，文宣執行需要創新；其次是國軍對於人才招募的文宣，對於目前已面臨很嚴重的人力補充有受到很大的衝擊。（記者張嘉明攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部今年度文宣費預算遭在野黨統刪60%，國防部發言人孫立方少將今天表示，文宣費的影響主要有兩方面，首先是國軍維持認知攻防的力度，文宣執行需要創新；其次是國軍對於人才招募的文宣，對於目前已面臨很嚴重的人力補充，有受到很大的衝擊。

國防部今召開例行記者會，對於文宣費遭刪除，造成媒體投放等特別項目受到打擊，針對國防部全民國防部分，有無進一步說明或是說服在野黨？國防部發言人孫立方表示，關於國防預算遭刪減，國防部立場已表達清楚，這樣刪凍的規模對建軍備戰的衝擊非常大，國防部希望立委能夠考量國防施政在敵情威脅嚴峻的情況下，建軍備戰沒有鬆懈的空間，必須全力以赴。

孫立方指出，目前預算部分已在院際協調階段，因此國防部在先前表達基本立場態度後，現依然維持同樣立場。不過，文宣經費確實在當前面臨威脅會有影響，主要區分兩個面向，一個是應對認知攻防，需要的經費支撐，讓國軍維持攻防力度，在文宣執行有比較創新、符合大眾需求的方式；另外，近年國軍在人力需求也面臨非常大的挑戰，尤其在少子化趨勢跟民間企業競才下，因此文宣費對於人才招募宣導也很重要，讓大眾了解國軍做為職涯選擇，福利待遇都在裡面，這部分刪檢對於目前所面臨很嚴重的人力補充也會受到很大衝擊，國防部會持續努力。

立法院上會期通過今年度中央政府總預算，軍事裝備及設施預算被民眾黨團統刪3%、國內教育訓練，國內外差旅費被通刪15%至20%，文宣費也被刪除60%；國防部業務費用部分則遭凍結30％。潛艦國造後續預算凍結50％，約10億元。無人機產業園區預算凍結30％，約2287萬元。

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