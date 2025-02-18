林瑋成馬丁貝克彈射椅第「7777」位生還者將頒獎 空軍：樂觀其成

英國彈射座椅製造商馬丁貝克公司證實，我國空軍駕駛勇鷹高教機的少校飛官林瑋，日前在台東成功使用其彈射座椅逃生，並成為該廠商救回的第「7777」位生還者。（英國馬丁貝克公司官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕我國空軍機號1130「勇鷹」高教機15日在台東失事墜海，飛官林瑋少校彈射生還。由於此次林瑋成功彈射逃生，其彈射座椅已獲原廠英國馬丁貝克公司認證，成為使用該公司彈射椅成功生還的第「7777」位獲救者。針對事後頒獎等程序，空軍表示樂觀其成，絕對不會阻擋。

馬丁貝克公司16日證實，15日在台東獲救的「勇鷹」高教機少校飛官林瑋，以該公司生產的「X12J」型彈射座椅逃生成功，此次彈射紀錄也已在官網更新，成為有幸運數字象徵的第「7777」位生還者。

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國防部今日舉行例行記者會，媒體詢問，按馬丁傳統，會贈予飛行員證書及紀念品等流程，空軍這次是否會允許林瑋接受馬丁贈與儀式。空軍司令部督察長虞德忠少將回應，按往例馬丁會賦予證書及紀念品的頒授，就空軍立場來說是樂觀其成，這是馬丁貝克公司跟飛行員本身個人的贈與，空軍絕對不會阻擋這件事。

空軍現役三型主力戰機所搭載的彈射座椅，除了經「鳳展專案」構改升級的F-16V Block 20戰機，採用柯林斯航太（Collins Aerospace Systems）的「先進概念彈射座椅」（ACES）外，「經國號」與幻象2000-5型機均裝備馬丁貝克的產品；此次成功挽救勇鷹飛官林瑋的X12J型彈射椅，則與經國號戰機同屬於Mk12系列。

至於空軍未來接收的66架F-16C/D Block 70戰機，將採用該公司最新的「US18E」彈射座椅，其也獲南韓青睞（南韓型號為KR18A），成為首批KF-21戰機的標準配備。

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