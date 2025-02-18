採購12年來首度！ 紐海軍直升機射擊「企鵝」反艦飛彈畫面曝光

圖為SH-2G直升機。（挪威Kongsberg公司官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕紐西蘭皇家海軍今（2025）年將派特遣隊，前往中東執行任務部署，因此，紐西蘭皇家海軍昨（17）日便在官方社群上，公布其向挪威採購的「企鵝」反艦飛彈，日前首度掛載至SH-2G直升機並發射成功，紐軍官方發布的短片則紀錄從艙內「見證」的第一視角，這也是該國購入這型飛彈12年來以來，首度公布射擊畫面。

軍聞網站《Naval News》報導，紐西蘭皇家海軍第6中隊的SH-2G「超級海妖」（Super Seasprite）直升機，日前發射一枚AGM-119「企鵝」（Penguin）反艦飛彈，皇家海軍透過官方社群公布了這段發射瞬間。

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「企鵝」為挪威Kongsberg公司研發的亞音速反艦飛彈，1972年起投入服役。該飛彈採紅外線（IR）終端導引、可射後不理（Fire-and-Forget）；除研發國挪威，也獲美、澳、希臘、南韓等國海軍採用，紐西蘭則是在2013年購入Mk2 Mod7批次型號，但並未公布採購數量。

紐西蘭海軍表示，「企鵝」反艦飛彈用以取代原有的AGM-65「小牛」（Maverick）飛彈，這款飛彈具備延遲引信，可打進目標內部再觸發爆炸，是其遂行超視距、防區外打擊的主力。

皇家紐西蘭海軍紐澳軍團級巡防艦「卡哈號」（F77）。（取自紐西蘭國防軍官網）

報導進一步表示，此次射擊「企鵝」飛彈的SH-2G直升機，為紐國海軍5架同型機其一，將隨紐澳軍團級巡防艦「卡哈號」（F77），加入第150聯合特遣隊（CTF 150）並前往中東，在阿拉伯海部署半年。不過，紐國的5架SH-2G直升機預計於2028年退役，由北約NH90、李奧納多AW159、洛馬MH-60，以及貝爾412EP四款直升機之一來接班。

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